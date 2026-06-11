Okan Buruk'tan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!

Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve üst üste 4. toplamda da 26. zaferini elde etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanılan şampiyonluk sonrası sarı-kırmızılı kulübün YouTube hesabına önemli açıklamalarda bulundu.

ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın eski Asbaşkanı Erden Timur'un tahliye kararı hakkında Buruk, şunları dedi:

“Galatasaraylılar için ayrıca güzel bir gündeyiz. Erden Timur'un tahliyesi gerçekleşti. Eşiyle de konuştum. Bizim için çok mutlu bir gün.”

"BİZİM İÇİN ŞAMPİYONLUK NORMALLEŞTİ"

Şampiyonluğu kendileri için normalleştiğini ifade eden Buruk, şu sözleri sarf etti:

“Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum.”

"HEPİMİZ BURADA GELİP GEÇİCİYİZ"

Galatasaray'da geçici olduklarını söyleyen Buruk, şunları dedi:

“Galatasaray'da kimsenin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Hepimiz burada gelip geçiciyiz. Önemli olan yaptığımız hizmet.”

"KUPAYI HER YERDE GEZDİRİYORUZ"

Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu sene kupayı kendi kendimize aldık ama kupayı her yerde gezdiriyoruz. (Gülerek)”

"GALATASARAY SEVGİSİ ARTARAK BÜYÜYOR"

“Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Takımdaki önemli oyuncularımız sembol haline geldi ve taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz.”

ŞAMPİYONLUĞUN KIRILMA NOKTASI İÇİN İTİRAF

Soru: "Bu sezonun kırılma noktası neydi?"

Okan Buruk: "En kritik maç kendi evimizde 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçı oldu. 'Tamam, lig bitti' dediğimiz yer orası."

"YABANCI KURALI İNŞALLAH DEĞİŞİR"

10+4'lük yeni yabancı kuralını eleştiren Buruk, şu açıklamayı yaptı:

“Bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Maddi ve Avrupa'daki hedefler açısından ortaya koyulmalı. Örnek vereyim. Geçen sene Leroy Sane'yi aldık. Şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur.”

"KİMSE BİZİ DURDURAMAZ"

Buruk ayrıca şöyle konuştu:

“Bu sezon şampiyonluk çok daha önemli ve zor olacak. Çünkü her açıklamada 'Galatasaray'ı durdurmamız gerek' lafını duyuyoruz. Dört senede bizi durduramadılar. İnşallah beşinci senesinde de durduramayacaklar. Kimse bizi durduramaz.”