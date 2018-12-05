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Oklokrasi nedir

Demokrasi modeline karşı olarak kullanılan Oklokrasi, ayak takımı anlamına gelmektedir. Siyasetteki çıkar ilişkileri sebebi ile nitelikli insanların siyasetten uzaklaşmasıdır.

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Fransızca "ochlocratie" veya İngilizce "ochlocracy" kalabalıkların iktidarı mobokrasi sözcüğünden gelen, Oklokrasi, politik yozlaşmışlığın doğurduğu diğer bir davranış biçimi olarak da anlamlandırabiliriz.

AYAK TAKIMININ EGEMENLİĞİ

Oklokrasiyi, ayak takımının egemenliği biçiminde de okuyabiliriz. Daha çok politikanın kendilerine herhangi bir çıkar sağlamadıklarını düşünen bu grup, siyaset felsefesinde Oklokrasi olarak bilinirler.

Oklokrasi nedir

SİYASETTE ÇIKAR İLİŞKİSİ

Siyasetteki çıkar ilişkileri sebebi ile nitelikli insanların siyasetten uzaklaşmasıdır. bu durumda, politik karar alma sürecine "Ayak takımı" hakim olmaya başlamaktadır.

Oklokrasi nedir

SİYASETTEN UZAKLAŞMA

Bu durum demokrasinin en bozulmuş halidir ve oklokrasi olarak adlandırılmaktadır. Yani politikaya yetersiz, yeteneksiz, bilgisiz ve etik değerleri zayıf kişiler topluluğunun hakim olması halidir ki, bu durum nitelikli insanların siyasetten uzaklaşmasına sebep olmaktadır.

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