Oktay Kaynarca: Adımı kullanarak kız kandırıyorlar

Oyuncu Oktay Kaynarca Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çocuk sahibi ebeveynleri sosyal medya konusunda bir uyarıda bulundu.

"DİKKAT DİKKAT"

Kaynarca, hesabından yaptığı uzun paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ''Gerekli gördüğüm üzere söylemek gerekir ki; sosyal medya hayatımızın bu kadar içinde ve neredeyse artık bir parçamız gibi olsa da aslında çok dikkatli olunması gereken tehlikeli de bir mecradır. Sahte hatta gerçek hesaplardan her türlü kötü niyetli insanların her türlü zarar verecek girişimlerini duyuyor görüyor bizzat yaşıyoruz. Lütfen kendiniz de dahil özellikle çocuklarınızın her türlü girişime maruz kalabileceğini unutmayın. Çocuklarınızın kimlerle konuştuğunu kontrol edin, size yazılan söylenen şeylerin sağlamasını yapmadan inanmayın, özellikle tanımadıklarınızın çağırdığı yerlere gitmeyin, zorunluysanız tek gitmeyin. Dikkat dikkat dikkat!''

Oktay Kaynarca neden böyle bir paylaşım yaptığıyla ilgili olarak Kanal D'deki 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve çok çarpıcı şu açıklamaları yaptı: ''Biri benim adımı kullanarak 17 yaşında genç bir kızı kandırmış ve bu kızımız da o kişiyle buluşmaya gitmiş. Kendisini meşhur edeceğini söylemiş, tanışmak istediğini söylemiş. Konu netleşmeden isim vermek istemiyorum, olaydan sonra haberimiz oldu ve o kızımızla konuştuk. 'Sen 17 yaşında bir kızsın nasıl böyle bir şeye kanarsın?' diye sordum cevap olarak 'Boşluğuma geldi' dedi. Sosyal medya mecrasından her gördüğünüz şeyi en az üç kere kontrol etmeden inanmayın. Çocuklarımızın ne seyrettiğini hangi siteye girdiğini mutlaka takip etmek zorundayız. Bu konuda geri dönülemez şeyler yaşanabilir.''