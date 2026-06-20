Okul önlerinde heyecanlı YKS bekleyişi
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı başlarken, okul önlerinde heyecanlı bekleyiş başladı.
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İstanbul ve Türkiye genelinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı.
YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) başlarken, okul önlerinde heyecanlı bekleyiş de başladı.
ERKEN SAATLERDE OKULLARA GELDİLER
Sınava girecek öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne geldi.
VELİLER BEKLEMEYE BAŞLADI
Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumu öncesinde öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarına giriş yaparken veliler ise okul çevresinde heyecanla beklemeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)