Okumayı 20'sinde öğrendi, hedefi üniversiteyi bitirmek

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Serpil Kara, kısa sürede tüm zorlukların üstesinden gelerek engelleri aşan bir başarı hikayesine imza attı.

YATAĞA MAHKUM YAŞIYOR

Doğuştan bedensel engelli Serpil Kara, eğitim çağı geldiğinde çeşitli nedenlerle okula gidemedi.

Yatağa mahkum yaşamını sürdüren ve günü evinin içinde geçiren Serpil Kara'nın hayatı 8 yıl önce dönemin Buharkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aşkın Güneş'in ziyaretiyle değişti.

EVDE EĞİTİM ALDI

Takı kursu için davet ettiği genç kızın, okuma yazma bilmediğini fark eden Güneş, Serpil Kara'nın eğitimine başlamasına vesile oldu. Engeli nedeniyle sıraya oturamayan Serpil Kara, bu süreçte evde eğitim almaya başladı.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI

İlkokulu 5, ortaokulu 8 ayda açıktan eğitimle tamamlayan Serpil Kara, liseyi de aynı şekilde bitirdi. Okuma azminden vazgeçmeyen genç kız, üç yıl önce de Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünü kazandı.

İŞ SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Halen üniversite 3'üncü sınıfta eğitimine devam eden Serpil Kara, haftanın belirli günleri eve gelen gönüllü öğretmenlerden ders alıyor.

Son sekiz yılda gösterdiği azimle dikkat çeken Serpil Kara, üniversiteyi bitirdikten sonra bir işe girip ekonomik özgürlüğünü kazanmak istiyor.

TEK DESTEĞİ ANNE BABASI

Kızlarının yanından hiç ayrılmayan baba Mehmet Kara ve anne Eşe Kara ise çocuklarına hala bir bebek gibi bakıyor, onu zaman zaman tekerlekli sandalyesiyle gezintiye çıkıyor.

"KENDİMİ MOTİVE ETTİM"

Serpil Kara, "Eğitim hayatım başlayınca kısa sürede kendimi toparladım ve diplomalarımı almaya başladım. Sonra bu iş ilkokulla sınırlı kalmamalı üniversiteyi de kazanmalıyım ve sonuna kadar gitmeliyim diyerek kendimi motive ettim. Ben bile bu durumda okuyabildiysem, üniversite üçüncü sınıftaysam hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. Çünkü hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. En büyük hayalim üniversiteyi bitirdikten sonra iş sahibi olmak. Gelecek yıl mezun olup KPSS'ye gireceğim. İnşallah kazanırsam devlet memuru olmak istiyorum. Bu hedefe ulaşabilmek için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim" dedi.