Öldürdüğü arkadaşını su kanalına atmak isterken yakalandı

Antalya'da Gazi Mahallesi 6597 Sokak'taki müstakil evinde yaşayan kağıt toplayıcısı Sadık Cantürk, evde Soner Ersundu ve A.G. isimli kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner Ersundu, çiçek saksısını Sadık Cantürk'ün başına vurup yaraladı. Soner Ersundu, ardından Cantürk'ü 5 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.

CESEDİ ORTADAN KALDIRMAK İSTERKEN YAKALANDI

Soner Ersundu’nu bir kişinin cesedini kanala doğru sürükleyerek götürdüğünü görenler, durumu polise bildirdi. Soner Ersundu, ceset başında A.G ise evde gözaltına alındı.





TUTUKLANDI

Soner Ersundu ile A.G., polisteki ifadelerinin ardından 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. A.G. serbest bırakılırken Soner Ersundu tutuklandı.





TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Soner Ersundu’nun yargılanmasına devam edildi. İddia makamı, sanığın ‘kasten öldürmeden’ tutuklanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesiyle birlikte beraatini talep etti.

Son sözü sorulan sanık, “O bana saldırmasıydı ben öyle bir şey yapmazdım. Pişmanım.'' dedi.





25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti de sanığı haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın müebbette, ardından da mahkemedeki iyi hal ve tutumunu göz önünde bulundurarak, 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.



