taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9447
Euro
6.5621
Altın
1558.97
Borsa
121488.57
Gram Altın
298.036
Bitcoin
50026.59

Öldürdüğü arkadaşını su kanalına atmak isterken yakalandı

Antalya'da, arkadaşını bıçaklayarak öldüren Soner Ersundu'ya, 25 yıl hapis cezası verildi.

İHA | 24.01.2020 - 15:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da Gazi Mahallesi 6597 Sokak'taki müstakil evinde yaşayan kağıt toplayıcısı Sadık Cantürk, evde Soner Ersundu ve A.G. isimli kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner Ersundu, çiçek saksısını Sadık Cantürk'ün başına vurup yaraladı. Soner Ersundu, ardından Cantürk'ü 5 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.

CESEDİ ORTADAN KALDIRMAK İSTERKEN YAKALANDI

Soner Ersundu’nu bir kişinin cesedini kanala doğru sürükleyerek götürdüğünü görenler, durumu polise bildirdi. Soner Ersundu, ceset başında A.G ise evde gözaltına alındı.

Öldürdüğü arkadaşını su kanalına atmak isterken yakalandı


TUTUKLANDI

Soner Ersundu ile A.G., polisteki ifadelerinin ardından 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. A.G. serbest bırakılırken Soner Ersundu tutuklandı.

Öldürdüğü arkadaşını su kanalına atmak isterken yakalandı


TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Soner Ersundu’nun yargılanmasına devam edildi. İddia makamı, sanığın ‘kasten öldürmeden’ tutuklanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesiyle birlikte beraatini talep etti.

Son sözü sorulan sanık, “O bana saldırmasıydı ben öyle bir şey yapmazdım. Pişmanım.'' dedi.

Öldürdüğü arkadaşını su kanalına atmak isterken yakalandı


25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti de sanığı haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın müebbette, ardından da mahkemedeki iyi hal ve tutumunu göz önünde bulundurarak, 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Öldürdüğü arkadaşını su kanalına atmak isterken yakalandı

Öldürdüğü arkadaşını su kanalına atmak isterken yakalandı


İlginizi Çekebilir
Van'da hastane girişindeki çatı çöktü: 9 yaralı
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişindeki camekanlı bölümün çatısı, düşen kar kütleleri nedeniyle çöktü.
Lastiği patlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Isparta’da lastiğinin patlaması sonucu park halindeki otomobilin kapısına çarpan motosikletin sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Düğününde vurulan damat kurtarılamadı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan damat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Rize'de kartopu oynarken hayatını kaybetti
Evinin önünde kar topu oynayan Metehan İsmailoğlu, yamaçtan kopan kaya parçasının başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

468
Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

282
Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde

Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde

147
Çinlilerin yediği mide bulandırıcı yemekler

Çinlilerin yediği mide bulandırıcı yemekler

394
Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

181
ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

137
Merkel'den Türkiye için Nazi dönemi ve Suriye karşılaştırması

Merkel'den Türkiye için Nazi dönemi ve Suriye karşılaştırması

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir