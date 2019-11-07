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İçişleri Bakanlığı: Kırmızı listede aranan 2 terörist öldürüldü

Kırmızı Liste’de 4’er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; Hejar Çelik ve İshak Özçaktu öldürüldü.

AA | 07.11.2019 - 20:34..
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Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğunu bildiren İçişleri Bakanlığı resmi açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Kırmızı Liste’de 4’er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı  İshak Özçaktu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirildi.'' ifadelerine yer verildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.

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