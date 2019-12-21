Ölen ağabeyinin cesediyle 10 saat bekledi

Antalya’nın Kemer ilçesinde Kiriş Mahallesi’nde taksicilik yapan Mehmet ve Levent Güvercin, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere evlerinden ayrıldı.

AİLESİ BİR TÜRLÜ ULAŞAMADI

Aileleriyle en son saat 19:00 sıralarında telefonla görüşen kardeşler, eve dönmeyince kendilerini arayan aileleri, cep telefonlarına da ulaşamayınca sokaklara düştü.

KÖPRÜDEN DEREYE DÜŞTÜ

Cep telefonlarının son sinyal gönderdiği mevkide arama yapan aileler, polise ve akrabalarına da haber verdi. 51 yaşındaki sürücü Mehmet Güvercin’in kullandığı 07 LY 882 plakalı otomobilin korkuluksuz bir köprüden dere yatağına düştüğü, sabaha karşı 05:10’da Mustafa Korkmaz isimli vatandaşın polise haber vermesi üzerine ortaya çıktı.

Mehmet Güvercin

AĞABEYİNİ KUCAĞINA ALARAK BEKLEDİ

Merkez Mahallesi 151. Sokak’ın Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktadaki köprü üzerine hemen intikal eden polis ekipleri, suyun içine tavanı üzerine düşmüş otomobil ve yanında 46 yaşındaki Levent Güvercin’i, hareketsiz duran ağabeyini kucaklamış halde buldu. 10 saat boyunca bu şekilde kalan kardeş ve ölen ağabeyi, olay yerine gelen çekici ve itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı.

Levent Güvercin

YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

112 acil servis ekibinin yaptığı muayenede, Güvercin’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Güvercin kardeşlerin bulunduğunu öğrenen yakınları, olay yerine geldi ve Mehmet Güvercin’in hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yapılan araştırmada, Güvercin kardeşlerin mantar toplamaya gittikten sonra Arslanbucak Mahallesi’nde bir arkadaşlarıyla görüştükleri, daha sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kiriş Mahallesi'ne geçiş yolu olan Mustafa Ertuğrul Caddesi’ne yaklaşan kardeşlerin otomobilinin, bu sırada bilinmeyen bir sebeple yolun sağına dönerek köprünün kenarına geldiği görüldü. Görüntülerde, köprünün keranında duran otomobilin, birkaç saniye sonra da ileri doğru hareket ederek köprüden düştüğü kayda girdi. Sürücü Mehmet Güvercin’in, otomobili geri vitese geçiremediği ve kazanın meydana geldiği tahmin ediliyor.

KORKULUKSUZ SU KANALI KAZALARA NEDEN OLUYOR

Öte yandan, mahalle sakinleri de korkuluksuz su kanalları ve köprülerin kazalara neden olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Kazanın meydana geldiği yerde Yıldıray Özen isimli vatandaş, “Bu cadde, yerli ve yabancı çok sayıda turistin Çalıştepe ve Kiriş yönünde yürüyüş yaptıkları güzergah. Bir yerde kaldırım var, sonra bakıyorsunuz kaldırım bitmiş. Buradaki gibi korkuluk olmayan yerler var. Bu yüzden kazalar oluyor, turistler düşüp yaralanıyor. Bu güzergah üzerinde bir çalışma yapılarak güvenli hale getirilmeli.” şeklinde konuştu.