Ölen eski İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu binanın önünde ölü bulunan İngiliz eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber, bir süredir sorgulanıyordu.
EVDE BULUNAN ELEKTRONİK EŞYALAR SORULDU
Emma Hedvig Chirsitan Winber'e, poliste yapılan sorgusunda evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Polis tarafından, intihar olarak değerlendirilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtlarının da inceleme altına alındığı belirtildi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU
İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber'e, soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konduğu belirtildi. Genç kadının olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulacak.