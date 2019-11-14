Ölen eski İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı

Kontrolsüz dönen otomobil kazaya neden oldu

1 Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti Fitch Ratings'den sonra Moody's de bu yıl Türkiye'nin büyüme ivmesini artıracağını açıkladı.

2 Yargıtay'dan ev sahiplerini sevindiren haber Yüksek Mahkeme; sözleşmede belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti.

3 Deniz Ateş Bitnel hakeme saldırdı Olaylı G.Saray-Trabzonspor maçı sonrası lisansı askıya alınan, daha sonra da il hakemliğine kadar düşürülen Deniz Ateş Bitnel, futbolcu olarak görev yaptığı maçta hakeme saldırdı.

4 Yaban mersinli kek tarifi Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, Kasım ayının en besleyici meyvelerinden biri olan yaban mersini ile yaptığı, geleneksel tariflerden uzak, sağlıklı ve lezzetli kek tarifini paylaştı.

5 Şili'de protestocular yağma yapmaya başladı Ülkede protesto gösterileri devam ederken protestocular, bu durumdan fırsat yaratarak bazı dükkanları yağmalamaya başladı.

6 Geçen yıl sağlığa 165 milyar lira harcadık TÜİK verilerine göre, 2018 yılında yaptığımız toplam sağlık harcamalarımız, yüzde 17 artarak 165 milyar 234 milyon liraya dayandı.