Üniversite öğrencisinin öldüğü kaza görüntüleri ile uyarı

Burdur-Antalya karayolu üzerindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında, 13 Mart günü sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil, Emre E. idaresindeki 03 RF 575 plakalı otomobille çarpıştı.

EMNİYET GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞARAK UYARDI

Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı. Araçlardan birinin bariz şekilde kırmızı ışıkta geçmesi sonucu meydana gelen kazanın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılan görüntülerinde, “Trafik ışıklarına uysalardı, bu kazalar olmazdı.” yorumu yapıldı.

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında İZLE

KAMERALAR KAYITTAYDI

Görüntülerde araçlardan birine yeşil yanarken, diğerine kırmızı yandığı görülüyor. Araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, çarpışan araçlardan biri Bucak-Antalya tabelasına çarpıp refüje çıkıyor, diğeri ise yol kenarında savrularak sulama kanalının içinde kalıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada, sürücü Süleyman Emre K. ile yanında yolcu olarak bulunan İrem Su Akkaya (19) ve Beyza D. (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre E. yaralanmıştı. Yaralılardan üçü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesi'nden sevk edildiği Isparta’daki özel hastanede bir gün sonra hayatını kaybetmişti.