Ömer çelik: İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor

İsrail bölgede saldırılarına devam ediyor...

İsrail ordusu, Suriye’deki askeri varlığını genişletmek için Kuneytra ve Dera kırsalındaki sivil yerleşim alanlarını, hem karadan hem de havadan yoğun topçu ve makineli tüfek atışlarıyla hedef aldı.

ÖMER ÇELİK AÇIKLAMADA BULUNDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Suriye’yi hedef alan saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"BÖLGE BARIŞI İÇİN YENİ BİR TEHDİT DALGASIDIR"

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor. Bugün İsrail’in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar. İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail’in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır."