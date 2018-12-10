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Önce annesini bıçakla yaraladı sonra kendini öldürdü

Annesini bıçakladıktan sonra kendinini de bıçaklayan şahıs, yaşamına son verdi.

DHA | 10.12.2018 - 03:20..
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Meydana gelen olayda Şükrü Kendir, annesi Naciye Kendir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Şükrü Kendir, eline geçirdiği bıçakla annesine saldırdı.Naciye Kendir araya giren kızının oğluna engel olması sonucu hafif yaralandı. Şükrü Kendir ise daha sonra bıçağı kendine sapladı.

Önce annesini bıçakla yaraladı sonra kendini öldürdü

ANNE HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Şükrü Kendir'e ilk müdahalede bulunarak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Şükrü Kendir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Naciye Kendir'e ise tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önce annesini bıçakla yaraladı sonra kendini öldürdü

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