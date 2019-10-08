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Öncelik isteyen hasta yakınları doktora saldırdı

Konya'da, acil servise getirdikleri hastalarına öncelik tanınmasını isteyen 3 kişi, doktora tekme tokat saldırdı. Saldırganlardan 2'si gözaltına alınırken, 1'i kaçtı.

DHA | 08.10.2019 - 15:52..
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A.Ç., E.Ç. ve A.Ç., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdikleri hastalarına öncelik tanınıp, tedaviye alınmasını istedi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada 3 kişi, doktor Mustafa Öztürk'e saldırdı.

2'Sİ GÖZALTINA ALINDI, 1'İ KAÇTI

Tekme ve yumruk darbeleriyle dövülen Öztürk'ün, sol ayağında kırıklar oluştu. Polisin müdahale ettiği olayda saldırganlardan A.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı. E.Ç. ise kaçtı. 2 şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilirken, polis kaçan E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öncelik isteyen hasta yakınları doktora saldırdı

"TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

Sağlık görevlilerine uygulanan şiddetin sona ermesini isteyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, ''Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti, her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum.'' dedi.

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