Önder Özen duyurdu: Beşiktaş, transferde 3 isimle finale yaklaştı

Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano’nun getirilmesinin ardından kadro planlaması doğrultusunda transfer operasyonu sürüyor.

Basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, kulüplerle yürütülen süreçlerde son viraja girdiklerini belirtti.

Özen, iki futbolcuyla bireysel şartlarda anlaşmaya vardıklarını, bir diğer isimde ise kulübüyle mutabakat sağlandığını ancak oyuncuyla son detayların kaldığını söyledi. İsmini açıklamadığı futbolculardan birinin yaklaşık 10 gündür telefonunun kapalı olduğunu ifade eden Özen, sürecin uluslararası boyutta ilerlediğini ve farklı kıtalarda eş zamanlı görüşmeler yürüttüklerini aktardı.

'3 TRANSFER BİTME NOKTASINDA'

3 transferde son aşamada olduklarını söyleyen Özen, "Finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağladık. Birinin ise kulübüyle anlaştık, kendisiyle de anlaşmayı bekliyoruz. 10 gündür telefon kapalı. Bunun da mutlaka bir nedeni var. Bunu söylemek zorundayım. Ben biraz işinizi yapmanızı kolaylaştıramadım ama bazen kıta dışındaki bir oyuncuyla, bazen o oyuncunun başka bir kıtadaki temsilcisiyle, bazen o oyuncunun daha başka bir kıtadaki kulübüyle görüşmeler yaptık. Görüntülü konuşmalar olmak zorundaydı bunlar. O şekilde yapmaya çalıştık. Onlarca görüşmeler yapıyoruz. Aynı gün içerisinde aynı insanlarla görüşüyoruz. O yüzden telefonu bir süre kullanamaz hale geldim. Haber veremedik size. Kendi adıma özür dilerim. Bundan sonra telefon açılıyor. Artık haber akışı biraz daha sağlıklı olur." dedi.

Transfer süreçlerinin uzama sebebi hakkında da konuşan Özen, "Dünya Kupası biraz işleri zorlaştırıyor. Birçok kulübün yetkilisi veya imza yetkisi olanlar ABD'deler. Oyuncuların bir kısmı orada. Başka kıtada olan kulüpler de var. Bütün dünyada kulüpler 3'e, 4'e bölünmüş durumda Dünya Kupası nedeniyle. O nedeniyle işler yavaş gidiyor. Kulüpler alma ve satma konusunda adım atmıyor. Biz aslında oyuncularla çok önceden anlaştık ama birinin kulübünde devir var. Devir işleri beklendi. Yeni gelen yönetim, masaya yeni oturdu. Hesaplarını kitaplarını kontrol ediyorlar. Sonra bize dönecekler. Orada güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Oyuncu bizim kontrolümüzde. Onu çabuk finallendirebiliriz." dedi.

'İKİSİ DÜNYA KUPASI'NDA'

"Slovakya kampına bu 3 isimden kaç tanesi yetişir?" şeklindeki soruya yanıt veren Önder Özen, "İki oyuncunun yurt dışı kampına yetişme ihtimali yok çünkü Dünya Kupası'ndalar. Sözleşmeleri yetişir ama gelemezler. Diğer oyuncu ise mutlaka kampta olacak. Hatta kampa gitmeden önce bile transferi tamamlanabilir. Onu da bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Transferdeki planlarını aktaran Özen, "Birinci aşama bittikten sonra ikinci aşama, takımı güçlendirmek olacak. Daha geniş bir rotasyon için transferler yapacağız. Son aşamada da maliyet, fayda örtüşmesinin yaşanabileceğinin bölüme geçeceğiz. Son bölümde o denklemi lehimizde görürsek, 1-2 hamlemiz olabilir. Şimdilik bu durumdayız. Ayrılacak oyuncular da var. Onlarla ilgili teklifler de geliyor. Onları da değerlendirmeye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

‘KULÜBÜN EN BÜYÜK GÜCÜ TARAFTARI’

Yeni sezon öncesinde camiaya birlik çağrısında bulunan Önder Özen, "Kulübün en büyük gücü, hiç tartışmaya yer bırakmayacak şekilde taraftarı. Kulüp yüz yılı aşkındır eğer hayatına devam ediyorsa, güçlüğüne devam ediyorsa, gösterişine devam ediyorsa, güzelliğine devam ediyorsa, mevcudiyetini koruyorsa bunun birinci sebebi zaten taraftar. Bu en büyük güçtür. Şimdi buraya geldiğimizde, ben başkana da şunu söylemeye çalıştım. Son birkaç yıldır çok güçlü insanlar, çok güçlü figürler ya yönetimde ya profesyonel olarak bir araya geldiler. Ama çok büyük bir birlik olduğunu söyleyemem. Görüntünün en azından öyle olmadığını söyleyemem. Kimseyi suçlayamayız. Belki dış etkenler sebebiyle çok büyük bir birliktelik oluşmadı. Ama bu sezon öyle bir sezona giriyoruz ki, ben takım için hep aynı şeyi söylüyorum. İki parça, üç parça değil. Yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Tek başına duran, tek tabanca duran bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın tek parça halinde olmasına ihtiyacımız var. Yönetim kurulunun bütün çalışanları, kulüpten maaş alan herkesin aynı yerde durması gerekiyor. Bir adım geride veya bir adım önde değil, bir adım sağda veya bir adım solda değil. Herkesin aynı noktada durması, herkesin aynı noktaya basması ve herkesin aynı yere bakması gerekiyor. Bu olmadan kendi içimizde rekabet ederek başarılı olamayız. Kendi içimizde rekabet etmeyeceğiz, rakiplerimizle rekabet edeceğiz. Bunun tek bir koşulu var, aynı yere basacak ayaklarımız, aynı yere bakacak gözlerimiz, aynı yerde duracağız, beraber yürüyeceğiz. Sonra da yürüdüğümüz yollar nerelere çıkacak, onu bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.