Op. Dr. Aziz Sarohan 'obezite'yi anlattı: Türkiye, Avrupa'da birinci

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Çağın problemi 'şişmanlık', Op. Dr. Aziz Sarohan'a soruldu.

"TÜRKİYE OBEZİTE'DE AVRUPA'NIN BİRİNCİSİ"

Dünyanın ne kadarının obez olduğu sorulan Aziz Sarohan, Türkiye'nin de kilo problemindeki yerini anlattı.

Türkiye'nin obezitede Avrupa'da birinci olduğunu belirten Sarohan, bunda paketlenmiş gıda tüketimindeki artışın önemli bir etkisi olduğunu aktardı.

"OBEZİTE, BÜTÜN HASTALIKLARI ARTIRIYOR"

Sarohan, obeziteye bağlı olarak bütün hastalıkların tetiklendiğini ve arttığını belirterek, şu sözleri kullandı:

"Evet maalesef öyle, ülkemiz de bu beladan payını aldı. Avrupa'da birinciyiz. Obezitede Avrupa'da bir numarayız.

Son özellikle son on senede aşırı işlenmiş hazır paketli gıdaların tüketimi, toplumda hareketsizliğin artmasıyla birlikte yüksek kalorili beslenme nedeniyle, şeker ve un ağırlıklı beslenme nedeniyle obez bir toplum haline geldik ve buna bağlı olarak kronik hastalıklar, kısırlık, işte kanser hemen hemen bütün hastalıkları artırıyor, arttı.

Toplumumuzda arttı, bak devasa şehir hastaneleri kuruluyor, insanlar randevu bulamıyorlar. Evet maalesef.

"GEBELİKLE İLGİLİ SORUNLARIN SEBEBİ DE OBEZİTE OLUYOR"

Başa bela, en büyük bela. Amerika'da da öyle. Bak Amerika bilimin öğretildiği bir ülkedir ve oradaki kadın doğumla ilgili, gebelikle ilgili komplikasyonlar ülkemizden daha fazla görülüyor.

Bunun sebebi işte obezite. Obezite çünkü vücuttaki, hücredeki sinyal mekanizmalarını bozuyor."

"COVİD'DE DE ŞİŞMAN HASTALAR ÖLÜYORDU"

Covid-19'un da ölüme yol açtığı vakalarda sebebin fazla kilolar olduğunu belirten Sarohan, şunları söyledi:

"Bir gözden kaçan, Covid'de de öyleydi bak şişman hastalar ölüyordu, şişman hastalar. Bu çok düşünüldü acaba niye böyle diye. Çünkü bizim bağışıklık sisteminde çok önemli rolü olan bir organımız var bugün biraz göz ardı ediliyor. Metabolizmanın da merkezi, vücudun fabrikası gibi karaciğer.

Şişmanladığımız zaman aynı yağ karaciğerde de birikiyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Orada A vitamini ve D vitamini ve çinko ve B12 vitamini depolanacakken depolanmak için yer bulamıyor ve düşük seviyelerde kalıyor ve bir enfeksiyonla karşılaştığımız, Covid-19 gibi karşılaştığımız zaman hızlı bir şekilde tükeniyor."