taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6688
Euro
6.38795
Altın
1299.26
Borsa
96978.32
Gram Altın
237.237

Ordu’da 166 konut taşınacak

Ordu'da meydana gelen sel felaketinin üstünden 10 ay geçti. Tekrar aynı sıkıntıların yaşanmaması için bölgede bulunan 166 konutun taşınmasına karar verildi.

İHA | 09.04.2019 - 08:58..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş

2018 yılının Ağustos ayında Ordu'da sel felaketin yaşandı. Birçok ev zarar gördü, yüzlerce kişi ise evlerine mahsur kaldı. Bu durumun tekrar yaşanmaması için bir dizi önlem alındı.

Başlıca alınan önlemler arasında 166 konutun taşınması öngörülüyor. Konuyla ilgili ise Ordu Valisi Yavuz açıklama yaptı.

DEVLET OLARAK HEP TELAFİ ETTİK

Ordu’nun bir afet haritasının mevcut olduğunu, ancak zaman zaman vatandaşların ikazlara rağmen buralarda bir ev yapma arzusu içinde olduğunu belirten Vali Yavuz, “Ordu, çok engebeli arazisi olan, dolayısıyla ev yapma konusunda arsa bulma konusunda zorlukları olan bir bölgemiz ve herkes atasının bulunduğu bölgeden de ayrılmak istemiyor. Türk Milleti olarak toprağa bağlı insanlarız. Devlet olarak bizim birinci önceliğimiz vatandaşımızın saçının teline zarar gelmemesidir yani can güvenliğidir. Biz diyoruz ki, cana gelmesin, mala gelsin. Malı, büyük devlet olarak telafi ederiz, hep ettik.” dedi.

Ordu’da 166 konut taşınacak

166 KONUT İÇİN NAKLİYE KARARI ALINDI

2018 yılının Ağustos ayından bugüne kadar 10 aylık sürede ilçelerde sel veya heyelan afetleri sebebiyle 166 konutun nakline karar verildiğini de belirten Vali Yavuz, “Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesinde 29 konut, Fatsa ilçesi İslamdağ’da 16 konut, Fatsa ilçesi İnönü Mahallesi 6 konut, Gölköy ilçesi Sarıca ve Kuşdoğan Mahallesi’nde 72 konut, Altınordu ilçesi Delikkaya Mahallesi’nde 2 konut olmak üzere 125 konut şu anda nakil için karar alınmış yani afet bölgesi ilan edilmiştir. Nakil edilen konut sahiplerine de ‘nereye gidersen git’ denmemiş, her bir konut sahibi için 8 bin 500 TL’lik kira yardımı gerçekleştirilmiştir.” bilgisini verdi.

Vali Yavuz, 8-9 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen sel afetinde zarar gören 41 konutun nakline karar verildiğini, 32 konutla ilgili olarak önleyici tedbirler duvar ve diğer donatıların yapılması konusunda kararlar alındığını da belirterek, yine bu vatandaşlar 8 bin 500 TL olmak üzere kira yardımlarının ödendiğini kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

491
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

186
Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

205
Yeni başkan, birim müdürlerinin araçlarını kaldırdı

Yeni başkan, birim müdürlerinin araçlarını kaldırdı

111
Türkiye'nin en genç muhtarı liseli Uğur işbaşı yaptı

Türkiye'nin en genç muhtarı liseli Uğur işbaşı yaptı

26
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonu

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonu

22
Bolu Belediye Başkanı'nın ilk talimatı

Bolu Belediye Başkanı'nın ilk talimatı

297
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir