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Ordu’da 6,5 kiloluk horoz, görenleri şaşırtıyor

Diğer horozlardan üç kat daha büyük olan horoza 'Şampiyon' adını verildi.

İHA | 03.01.2020 - 15:24..
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Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Murat Ekçe'nin 2 yıl önce aldığı horoz, 6,5 kiloya ulaştı.

Ekçe, diğer horozlardan üç kat daha büyük olan horozuna 'Şampiyon' adını verdi.

Ordu’da 6,5 kiloluk horoz, görenleri şaşırtıyor

"PARA TEKLİF ETTİLER"

Horozunun bu kadar büyüyebileceğini tahmin etmediğini söyleyen Murat Ekçe, “Çok kişi benden horozu istiyor ama ben ömrünün yettiği kadar horoza bakacağım. 2 yıl önce horozumu alırken, bana çok büyüyeceği söylendi. İnanmamıştım. Gecemizi gündüzümüze katarak, bakıyoruz. Arpa ve buğday ile besliyorum. 2 yıldır bakıyorum ve bayağı emek verdim. Fatsa bölgesinde en büyük horoz Şampiyon'dur, daha büyüğü varsa buradan meydan okuyorum. Çok isteyen var, kimseye horozlarımı vermem. Para teklif ettiler ama yine de düşünmedim.” diye konuştu.

6,5 kiloluk dev horoz İZLE

HOROZ İLE HATIRA FOTOĞRAFI

Akaryakıt istasyonunda horozu gören vatandaşlar ise horoz ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ordu’da 6,5 kiloluk horoz, görenleri şaşırtıyor

Ordu’da 6,5 kiloluk horoz, görenleri şaşırtıyor

Ordu’da 6,5 kiloluk horoz, görenleri şaşırtıyor

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