Ordu'da AK Parti büyük farkla önde

31 Mart yerel seçimleri sürecinde Ordu'da Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmalı bir sürece girdi. CHP kendi tabanından aldığı tepkiler sonrası kendi adayını destekleme kararı aldı. Bunun üzerine İdirs Naim Şahin, Saadet Partisi'nden aday oldu. İyi Parti de Şahin'i dışarıdan destekleme kararı aldı.

OY SIRALAMASI

Şu ana kadar Ordu'da sandıkların yüzde 45'i açıkladı. Sonuçlara göre AK Parti adayı Hilmi Güler, yüzde 56,3 oy oranıyla ilk sırada.

Ardından gelen Saadet adayı İdris Naim Şahin ise yüzde 25,5 oyda kaldı.

CHP adayı ise yüzde 16,1 oy oranı ile üçüncü sırada.