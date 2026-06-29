Ordu’da denizde aynı aileden 3 kişi akıntıya kapıldı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan özel bir kamp alanı yakınlarında denize giren Murat Ö. (42), Reyhan Ö. (39) ve Türker Ö. (16), bir süre sonra etkili olan rip akıntısına kapıldı. Kısa sürede kıyıdan yaklaşık 150 metre açığa sürüklenen aile bireyleri, dalgalar arasında yardım bekler hale geldi.

Durumu fark eden çevredekiler, hemen acil yardım ekiplerine haber verdi.

ALMAN TURİSTTEN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Olay sırasında bölgede bulunan Almanya uyruklu bir turist, durumu fark ederek vakit kaybetmeden can simidiyle denize girdi.

Akıntı içinde zor anlar yaşayan aile bireylerine ulaşan turist, profesyonel ekipler olay yerine gelene kadar üç kişiyi de su üzerinde tutarak hayatta kalmalarına destek oldu.

Bu müdahale, ekiplerin bölgeye ulaşmasına kadar kritik bir zaman kazandırdı.

CANKURTARAN EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) cankurtaran ekipleri, kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Denize giren profesyonel ekipler, akıntıya kapılan aile bireylerine ve yardım için suya giren turiste ulaşarak güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde olay büyümeden kontrol altına alındı.

4 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kıyıya çıkarılan Murat Ö., Reyhan Ö., Türker Ö. ile onlara yardım eden Alman turistin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken yetkililer, vatandaşları Karadeniz kıyılarında görülebilen tehlikeli akıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

RİP AKINTISI UYARISI YENİDEN GÜNDEMDE

Uzmanlar, özellikle Karadeniz sahillerinde görülen rip akıntılarının kısa sürede güçlü bir çekim etkisi oluşturabildiğini ve yüzme bilen kişiler için bile ciddi risk taşıdığını hatırlatıyor.

Yetkililer, cankurtaran olmayan bölgelerde denize girilmemesi ve uyarı levhalarına mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.