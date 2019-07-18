Ordu'da gökdelen inşaatına durdurma kararı

Karadeniz kıyısında, yeşille mavinin buluştuğu noktada kurulu Ordu'da, 3 blok halinde yükselen, bittiğinde 17'şer katlı olacak bina inşaatları, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu.

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İmam Hatip Lisesi Cami arkasında yapımı süren 16 katlı binanın inşaatı, bölgenin mimari yapısını bozduğu sebebiyle belediye tarafından durdurulmuştu.

DOĞAL GÜZELLİĞİ BOZDUĞU GEREKÇESİ

Bölgede kıyı şeridi boyunca kent silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan çok katlı yapılar, imar tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. Ordu'nun Kirazlimanı Mahallesi kıyı şeridinde, 3 blok halinde yükselen 17'şer katlı bina inşaatına gözler çevrildi.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, konuyu belediye meclis gündemine taşıdı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde, yatay mimari ve kentin silüetini bozan binaların durumu, İmar ve Bayındırlık ile Hukuk Komisyonu tarafından incelendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Başkanlığı’nda, bugün yapılan belediye meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık ile Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan ortak rapor ele alınarak görüşüldü.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

7 maddelik raporun okunmasının ardından, kentin silüetini bozan, dikey yapılaşmanın önünü açan, özel proje alanlarıyla yüksek katlı binaların yapılmasına neden olan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın başkanlığında 20.09.2016 tarihinde kabul edilen 1/5000 ölçekli Altınordu İlave Revizyon Nazım İmar Planı’nın, üst ölçekli plan kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygunluk bakımından yeniden değerlendirilmek amacıyla iptal edilmesine ilişkin talepten oluşan gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi.

100 BİN İMZA TOPLANMIŞTI

Özel proje alanıyla yeni binaların da yapılacağı Durugöl Mahallesi'ndeki küçük göl de kurtarılacak. Göle yapılması planlanan binaların durdurulması için çevreciler ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan imza kampanyasıyla 100 bin imza toplanmıştı.





























