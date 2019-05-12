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Ordu'da Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

Hasadı yapılan ve ciddi talep gören orkidelerin kilogramı 800 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor.

İHA | 12.05.2019 - 10:30..
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan orkide, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nca izinle sökülüp tarlada yetiştirilmeye başlandı. Bu yıl orkide bitkisinin ekim alanları da genişletildi.

"ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR"

19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, orkidenin yumrularının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen salebin dondurmanın ham maddesi olarak kullanıldığını belirterek, "Samsun bölgesinde yaklaşık 34 çeşit orkide çeşit var. Biz bunlardan 4-5’nini tarıma elverişli olduğunu tespit ettik. Şu an 25 dönüm arazide orkide bitkisinin tarımını yapıyoruz. Bitkiden elde edilen yumrular henüz tarlada yaş halde kilosu 50 TL'den satılıyor. Çok ciddi bir talep var. Kuru olarak kilosu 400 liraya, toz hali ise kilogramı 800-1000 TL'ye satılıyor. Bölgemizde proje kapsamında üretilen ürün sayısı her geçen yıl artıyor. Bölgemizin toprak yapısı bu bitkiye çok uygun olduğu için verimli bir sonuç alıyoruz" dedi.

Ordu'da Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

"CEZA MİKTARI DA ARTIYOR"

Orkide bitkisinin koruma altında olduğu için doğadan koparılmasının yasak olduğunu da aktaran Karaman, “Doğadan koparılması halinde cezası 60 bin TL. Her yıl ceza miktarı da artıyor. Metrekareden bir kilo yaş halde orkidelerin yumrularını alıyoruz. 1 dönüm yerde üretim bir aileye yetiyor. Yaş halde yıllık bir ton ürün aldığında. 50 bin TL’lik bir gelir elde edilmiş oluyor” diye konuştu.

Ordu'da Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

Ordu'da Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

Ordu'da Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

Ordu'da Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

Ordu'da Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

Ordu'da Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

Ordu'da Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

Ordu'da Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

Ordu'da Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

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