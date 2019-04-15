Ordu’da trafik kazası: 6 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Fatsa-Kumru karayolunun 5. kilometresinde kaza meydana geldi. Osman Yanık yönetimindeki otomobil, İsmet Sarıhan’ın kullandığı kamyonet ve Osman Korgancı yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

6 YARALI

Kazada araçlarda bulunan Elif Ecem Korgancı, Merve Korgancı, Yeter Korgancı, Şükriye Korgancı, Alper Korgancı ve Osman Korgancı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

