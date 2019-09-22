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Ordu’da yön tabelaları magandaların hedefi oldu

Yön tabelalarına bilinçsiz şekilde atılan kurşunlar, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya başladı.

İHA | 22.09.2019 - 15:44..
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Ordu’nun bazı bölgelerinde, sürücülerin yön bulmalarını sağlamak için konulan yön tabelaları, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

YAZILAR OKUNMUYOR

Üzerindeki yazıların neredeyse tamamı okunmayacak şekilde zarar verilen tabelalar, sürücülere zor anlar yaşattığı gibi insanların da tepkisine yol açıyor. Mesudiye ilçesinde kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen ve her yıl binlerce lira harcanarak karayolları ekiplerince yenileriyle değiştirilen yön tabelaları, kurşunlandıktan sonra oluşturduğu çirkin görüntünün yanında, trafik kazası ve diğer tehlikelere de davetiye çıkartabiliyor.

Ordu’da yön tabelaları magandaların hedefi oldu

VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKIYOR

Vatandaşlar, insanların bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, tabelaların yenilenmesindeki maliyetlerinin yine vatandaşın cebinden çıktığının unutulmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

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