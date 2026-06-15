Ordu'dan İngiltere'ye 17 tonu aşkın bal ihraç edildi

Ordu, Türkiye'deki bal üretim merkezlerinden birisi konumunda.

Ordu'dan İngiltere'ye bal gönderilmesi, bölgenin ürünlerine duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan, Avrupa Birliği'nin 10 milyon euro hibe desteği sağladığı "Arım, Balım, Peteğim" Projesi kapsamında kurulan şirket tarafından işletilen bal paketleme tesisinde program düzenlendi.

İNGİLİZLER KARAKOVAN VE SÜZME BAL TERCİH ETTİ

Vali Muammer Erol, burada yaptığı açıklamada, İngiltere'ye karakovan ve süzme bal çeşitlerinden 17 ton 271 kilogram bal ihracatı gerçekleştirildiğini dile getirerek, yıl içerisinde daha önce 9 ton 626 kilogram balın aynı ülkeye ihraç edildiğini ifade etti.

"ORDU'NUN ÖNEMLİ İHRACAT ÜRÜNÜ"

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, balın Ordu'nun önemli ihracat ürünlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, sektörle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından 17 ton 271 kilogram balın yüklendiği tır, İngiltere'ye uğurlandı.