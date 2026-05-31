Ordu'da yayla evlerinde yangın: 3 ev küle döndü

Ordu Korgan Yaylası’nda meydana gelen olayda yangın, dün akşam saat 23.00 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede büyüdü.

Yaylada yan yana bulunan evleri saran yangın, bölgede büyük paniğe neden oldu.

3 EV ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangında Kadir Paç, Namık Paç ve Cevat Paç’a ait olduğu öğrenilen üç ev, tamamen alevlere teslim oldu. Ahşap yapıların da etkisiyle yangın kısa sürede tüm binaları sardı.

Müdahale edilmesine rağmen evler kullanılamaz hale geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak çevreye sıçraması engellendi.

Soğutma çalışmaları gece boyunca devam etti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik çalışmaların ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Yangın sonrası bölgede ciddi maddi hasar oluşurken, yayla sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.