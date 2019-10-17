Ordulu genç gerçeğini aratmayan maketler yapıyor

Ordulu seramik imalat işçisi Adem Arslan, boş zamanlarını değerlendirmek istedi. Bu nedenle de fotoğrafladığı eski mimari evlerin maketini yapmaya karar verdi.

İKİ AYDA TAMAMLADI

Doğu Karadeniz ve Ordu bölgesine ait maket bir ev yapımına başlayan 30 yaşındaki Adem Arslan, neredeyse tamamı ahşap malzemeden yapılan bahçesinde kesilen odunlardan fındık ağaçlarına kadar her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülen maketini, iki ay gibi kısa bir sürede tamamladı.

Odasında gaz lambasından buzdolabına, yayıktan beşiğe, duvar saatinden döşeğe kadar en ince ayrıntısı düşünülerek özenle yapılan maket evin en önemli özelliği ise; kullanılan malzemelerin güçlendirilerek, uzun ömürlü olmasını sağlamak.

"ATIK EŞYALARDAN DA KULLANDIM"

Adem Arslan, maket yapımında kullandığı malzemelerin bir kısmının atık eşyalardan olduğunu, bir kısmının da çeşitli şekillerde bir araya getirildiğini ifade ederek, “Yapımı iki ay kadar sürdü. İç kısmında kalın tahtalar var. Dış kısmı ise küçük çıtalardan eski mimariye uygun şekilde tek tek yapıştırdım. Çatı kısmını da bir malzemeyi kiremit şeklinde keserek yapıştırdım.” dedi.

"AMATÖR OLARAK BAŞLADIM"

Maket yapımına amatör olarak başladığını ancak bu tür yöresel yapıttaki evlere ilgisinin olduğuna değinen Adem Arslan, “Doğa fotoğrafçılığı yaptığım için genelde eski evleri fotoğraflarım. Maketini de yapmayı düşündüm ve denemek istedim. İlk başta biraz küçük başladım ama devam ettiğim zaman daha fazla detay yapmaya karar verdiğim için biraz daha büyütmeye karar verdim. İç kısmındaki eşyaları da tek tek eskiye özgü şekilde yaparak yerleştirdim.” şeklinde konuştu.

"SAĞLAMLIĞI DA ÖN PLANDA TUTULDU"

Ayrıca Arslan, “Sadece dış görünümünden ziyade uzun ömürlü olsun diye de çeşitli güçlendirici ve sağlamlaştırıcı malzemeler kullandım. Sağlamlığı da ön plana çıkarıldı. Maketi yaparken bazen stres attım, bazen de hassas yerlerde stres yaptım. Özellikle pencerelerden çok uğraştım. Gerçeğine uygun bir orantıda yapıldı ve bu makette beni en çok yoran kısmı oldu.” dedi.