Ören yeri nedir

Ören yeri, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup topografik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği alanları ifade eder.

TÜRKİYE'DEKİ ÖREN YERLERİ

Korunması zorunlu, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları arasında sayılan ören yerlerini alfabetik olarak şehirler bazında şu şekilde sıralayabiliriz.

Adana

Yumurtalık Örenyeri – Yumurtalık

Anavarza Örenyeri – Kazan/Dilekkaya

Kastabala Örenyeri – Osmaniye/Behçe

Şar Örenyeri – Tufanbeyli/Şar

Mağarsus Örenyeri – Karataş

Karatepe – Aslantaş (Domuztepe-Pınarözü)- Kadirli/Düziçi

Adıyaman

Nemrutdağı Örenyeri – Kahda/Karadut

Aresemeia Örenyeri – Kahda/Kocahisar

Eski Besnil – Eski Beni/Merkez

Pirin Örenyeri – Adıyaman/Merkez

Afyonkarahisar

Metropolis – İhsaniye/Ayazin Köyü

Apemeia – Dinar/Merkez

Amorium – Emirdağ/Hisarköy

Ağrı

İshakpaşa Sarayı

Doğu Beyazıt

Aksaray

Acemhöyük – Merkez/Yeşilova

Aşıklıhöyük – Gülağaç/Kızılkaya

Belisırma – G.Yurt/Belisırma

Ihlara – G.Yurt/Ihlara

Manastır Vadisi – Güzelyurt

Nora – Merkez/Helvadere

Selime – G.Yurt/Selime

Amasya

Kral Kaya Mezarları – Merkez

Ankara

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Gordion – Polatlı/Yassıhöyük

Roma Hamanı – Ankara/Merkez

Gavurkale Örenyeri – Ankara/Haymana

Karalar Köyü Örenyeri – Ankara/Kazan

Karahöyük Harabesi – Hacıtuğrul Köyü

Etnografya Müzesi

Ogüst Mabedi – Ankara/Altındağ

Hacıbayram Türbesi – Ankara/Altındağ

Antalya

Antalya Müzesi

Perge – Aksu

Aspendos – Serik

Silliyon – Serik/Yanköy

Termessos – Yukarıkaraman

Karain Mağarası – Yeniköy

Phaselis – Kemer/Tekirova

Olympos – Kumluca

Corydalla-Rhodapolis – Kumluca

Aya Nikola Kilisesi – Kale (Demre)

Myra – Kale (Demre)

Teimiusa – Üçağız

Apollonia – Üçağız

Simina – Kekova

Limyra – Finike

Fellos – Antifellos

Andriake – Sure – Apallai – Kale

Artykanda – Finike

Poğla – Korkuteli

Ariassos – Da Nahiyesi

Gagae – Kumluca

Xanthos – Kınık

Patara – Galemiş Köyü

Kyneai – Kaş/Yavu Köyü

Cormus-Acaliasos – Kumluca

İdebessos – Kumluca

Seyamük-Kızılbel – Elmalı

Karaburun – Elmalı

Hysa-Istloda-Ilysa – Üçağız

Beldibi Mağarası – Beldibi

Trebema-Melanippe – Finike

Idyros – Kemer

Alanya Müzesi

Alanya Kalesi – Merkez

Auges – Konaklı Beldesi

Hamaxia – Elikesik Köyü

Alarahan Kale – Çakallar Köyü

Ptolemais – Fiğla/Konaklı

Justiniapolis – Okurcalar Beldesi

Laertas – Gözüküçüklü Köyü

Syedras – Seki Köyü

Naula – Mahmutlar Beldesi

Iotepe – Uğrak Köyü

Kızılcaşehir Kalesi – Kızılcaşehir

Kızılgüney – Gazipaşa/Kızılgüney Köyü

İnceğiz – Gazipaşa/İnceğiz Köyü

Nepelis – Gazipaşa/Muzkent Köyü

Selinus – Gazipaşa/Merkez

Antiochia ad Cragum – Gazipaşa/Güney Köyü

Adanda-Lamus – Gazipaşa/Çile Köyü

Cestrus – Gazipaşa/Macarköyü

Bıçkıcı – Gazipaşa/Merkez

Halil Limanı – Gazipaşa/Kahyalar Köyü

Cybira Minör – Gündoğmuş/Güney Köyü

Colybrassus – Gündoğmuş/Güzelbağbelde

Taşahir – Gündoğmuş/Taşahir Mevkii

Casae – Gündoğmuş/Karadere Köyü

Tol – Gündoğmuş/Güneycik Köyü

Side Müzesi

Side – Manavgat/Side Beldesi

Selge – Manavgat/Altınköy

Seleukeia – Manavgat/Bucakşeyhler Köyü

Düzpüren – Manavgat/Kısalar ve Gündoğdu

Hisar – Manavgat/Aşağıhisar Mahallesi

Saylısu – Manavgat/Taşağıl-Karaevli Köyü

Irmak ve Kocaoluk – İbrade

Kalelibelen – Manavgat Hacıobası Köyü

Etanna – Manavgat Sırt Köyü

Kale – Akseki/Sinanhoca Köyü

Aydın

Aydın Müzesi

Alinda – Çine/Karpuzlu

Alabanda – Çine/Doğanyurt

Nysa – Sultanhisar

Maknesia – Ortaklar/Tekinköy

Amyzon – Koçarlı/Gaffarlar

Panionium – Kuşadası

Neopolis – Kuşadası

Mastavura – Nazilli/Başaran

Antiokya – Yenipazar

Gerga – Çine

Acharaka – Sultanhisar

Harpasa – Nazilli

Piginda – Bozdoğan

Ortasia – Yenipazar

Aphrodisias Müzesi

Aphrodisias – Geyre/Karacasu

Milet Müzesi

Milet Örenyeri

Hisar/Balat

Didyma-Apollon

Tapınağı -Yenihisar/Merkez

Priene Örenyeri -Söke/Güllübahçe

Teic Hussa -Yenihisar/Akbük

Myus – Söke/Avşar

Thebai – Söke/Doğanbey

Balıkesir

Kyzikos – Erdek

Deasklaion – Bandırma/Ereğli

Saraylar – Marmara

Antandros – Edremit/Altınoluk

Batman

Hasankeyf İlçesi Örenerleri

Hallan Çemi Höyüğü, Karatepe

Hırbı Lalo Höyüğü, Köyü Kozlu İlçesi

Neolitik-Hisar Köyü Gercüş

Bolu

Akşemsettin Türbesi

Burdur

Sagalossos Örenyeri – Ağlasun İlçesi

Kremna Örenyeri – Bucak/ÇamlıkKöyü

Keraitae Örenyeri – Bucak/Belören

Milias Örenyeri – Bucak/Kocaaliler

Sia Örenyeri – Bucak/Karaot

Kodrula Örenyeri – Bucak/Kestel

Bubon Örenyeri – Gölhisar

Kibyra Örenyeri – Gölhisar

Mallos Örenyeri – Merkez/Karacaören

Olbasa Örenyeri – Kemer/Belenli

Kormasa Örenyeri – Merkez/Çallıca

Takina Örenyeri – Yeşilova

Lisinia Örenyeri – Merkez/Karakent Köyü

Hacılar Höyükleri – Merkez Hacılar Köyü

Kurçay Höyük – Merkez/Kuruçay Köyü

Yassıgüme Höyüğü – Merkez/Yassıgüme Köyü

Gölde Höyüğü – Merkez/Gölde Köyü

Yarköy Höyüğü – Merkez/Yarıköy/Soğanlı

Aziziye Höyük – Merkez/Aziziye

Eğneş Höyüğü – Merkez/Çallıca

Höyücek Höyük – Bucak Merkez

Tepecik Höyük – Bucak Merkez

İncirdere Höyük – Bucak Merkez

Karaaliler – Bucak Merkez

Ürkütlü Höyüğü – Bucak Ürkütlü

Uğurlu Höyük – Bucak Uğurlu Köyü

Çavdır Höyük – Çavdır/Merkez

Höyükköy – Tefenni/Merkez

Beyköy Höyük – Tefenni/Beyköy

Karamusa Höyük – Tefenni/Karamusa

Dereköy Höyük I-II – Yeşilova/Dereköy

Gebren Höyük – Çaltepe Köyü

Genceli Höyük – Yeşilova/Genceli

Yazı Höyük – Yeşilova/Büyükyaka

Hancarlı Höyük – Yeşilova/Karaatlı

Bademli Höyük – Karamanlı/Bademli

Büdemli Tümülüsleri – Karamanlı/Bademli

Harmankaya Tüm. I-III – Karamanlı/Bademli

Düğer Tüm. I-IV – Merkez/Düğer

Hacılar Tümülüsü – Merkez/Hacılar

Yuvalak Tümülüs – Tefenni/Yuvalak

Kayadibi I-II – Yeşilova/Kayadibi

Karaatlı Tümülüsü – Yeşilova/Kayadibi

Topraktepe Tümülüsü – Gölhisar/Uylupınar

Salda Gölü – Yeşilova

Düğer Küçük Ada – Merkez/Düğer

Düğer Böcülü Tepe – Merkez/Düğer

Balbura Örenyeri – Altınyayla

Yarışlı Höyük – Yeşilova – Yarışlı Köyü

Karaçağıl Tümülüsü – Çacdır – Kayacık

Asartepe Örenyeri – Ağlasun/Hisarköy

Örtülü Antikkent – Burdur/Merkez

Uylupınar Nekropolü – Gölhisar/Uylupınar

İnsuyu Mağarası – Burdur/Çineovası

Ulu Camii ve Saat Kulesi – Burdur/Merkez

İstasyon Höyük – Burdur/Merkez

Sandarium Antikkenti – Ağlasun Merkez

Yalakasar Antikkenti – Ağlasun Merkez

Kaletepe Göz. Kulesi – Merkez

Apollon Perminun – Buca

Karain Mağarası – Ağlasun

Günalan Nekropol – Burdur/Günalan Köyü

Antik Kale – Ağlasun

Asartepe – Bucak/Kızılkaya

Yanıktaş Kaya Kap. – Bucak

Döşeme Tümüşüs – Ağlasın Merkez

Büyük ve Küçük Höyük – Yeşilova

Çeltikçi Höyük – Çeltikçi Çerpiş Höyük

Çanakkale

Troia Örenyeri – Merkez/Tevfikiye

Alexandria Trous – Ezine/Dalyan

Assos – Ayvacık/Behramkale

Kilitbahir Kalesi -Eceabat/Kilitbahar

Çorum

Alacahöyük Müz. Ör. -Alacahöyük/Alaca

Boğazköy Müzesi -Boğazkale

Boğazköy Örenyeri -Boğazkale

Yazılıkaya ve Hat. – Boğazkale

Ortaköy Örenyeri – Ortaköy

Eskiyapar Örenyeri – Alaca

Denizli

Hierapolis -Merkez/Pamukkale

Laodikya -Merkez/Pamukkale

Tripolis -Buldan/Yenice

Apollonia Salbace- Tavas/Medet

Herakleia Salbace- Tavas/Vakıf

Herakleia – Tavas/Kızılcahöyük

Sebastopolis – Tavas/Kızılcahöyük

Colossae – Honas

Eumeneia – Çivril/Işıklı

Dionysopolis – Çal/Bahadırlar

Attuda – Sarayköy/Hisar

Trapezopolis – Babadağ/Bekirler

Alacain – Acıpayam

Thinta – Merkez/Gözler

Ecesultan – Çivril

Yassıhöyük – Acıpayam

Tabae – Kale

Diyarbakır

Çayönü -Ergani/Sesverenpınar

Üçtepe -Bismil/Üçtepe

Hassuni Mağarası – Silvan/Merkez

Hilal Mağarası – Ergani/Sesverenpınar

Edirne

Enez (Ainos) Kale – Enez/Edirne

Elazığ

Harput – Merkez Eski Palu – Palu İlçesi

Eskişehir

Pessinus – Sivrihisar

Gaziantep

Belkız-Zeugma – Nizip/Belkıs

Yesemek – İslahiye/Yesemek

Tilmen – İslahiye/Tilme

Dülük Örenyeri – Şehit Kamil/Dülük

Hatay

St. Pierre Kilisesi – Antakya

Kuruyer Aççana Örenyeri – Reyhanlı (Merruş) / Varışlı K.

Çevlik Örenyeri – Samandağ / Kapısuyu Köyü

Isparta

Isparta Müzesi

Adada- Sütçüler / Sağrak

Apollonia – Uluborlu / Merkez

Asar Harabeleri – Sütçüler / Kesme

Fori – Keçiborlu / Fori

Caralis – Yenişarbademli

Conana – Gönen

Kapıkaya – Isparta / Güneyce

Prostanna – Eğirdir / Sevirebey

Tynada – Aksu / Terziler

Seleukeia Sider – Atabey / Bayat

Sülüklü Göl Harabe – Sütçüler Çandır

Antiocheia – Yalvaç

Men Kutsal Alanı – Yalvaç

İçel

İçel Müzesi Pompeipolis – Mersinli – Merkez / Mezitli

Ayaş – Erdemli İlçesi

Kanlıdivane – Erdemli İlçesi

Kızkalesi – Erdemli İlçesi

Tırtar – Erdemli İlçesi

Küstüllü – Erdemli İlçesi

Çeşmeli – Erdemli İlçesi

Tömük – Erdemli İlçesi

İamas – Erdemli İlçesi

Koskerla – Erdemli İlçesi

Yapısıgüzel – Erdemli İlçesi

Hoyrat – Erdemli İlçesi

Kocahasanlı – Erdemli İlçesi

Çatören – Erdemli İlçesi

İmirzeli – Erdemli İlçesi

Tirmil Höyük – Mersin – Merkez

Karaduvar Höyük – Mersin – Merkez

Karaduvar Su kemer – Mersin – Merkez

Yümüktepe – Mersin – Merkez

Aslanköy Kaya Mezarı – Mersin – Merkez

Aslanköy Mağarası – Mersin – Merkez

Gözne Kalesi – Mersin – Merkez

Başnalar Kalesi – Mersin – Merkez

Öküzlü Kalesi – Erdemli İlçesi

Sinap Kalesi – Erdemli İlçesi

Çandır Kalesi – Erdemli İlçesi

Cet Tepe – Erdemli İlçesi

Güdübeş Kalesi – Mersin – Merkez / Yakaköy

Belenkeşlik Kalesi – Mersin – Merkez / Belenkişlik Köyü

Manavşa Kalesi – Mersin – Merkez / Değirmençay Köyü

Anamur Müzesi

Anemurium Örenyeri – Nasrettin Köyü

Mamure Kalesi – Bozdoğan Köyü

Silifke Müzesi

Cennet – Cehennem – Silifke / Hasanaliler

Narlıkuyu – Silifke / Pınarlıkuyu

Uzuncaburç – Silifke / Uzuncaburç

Ayatekla – Silifke / Becili

Alahan Manastırı – Mut / Geçimli Köyü

Holmi – Silifke / Taşucu

Aphrodisias – Silifke / Yeşilovacık

Demircili – Silifke / Demircili

Tekkadın – Silifke / Ovacık

Karadedeli – Silifke / Karadedeli

Topmar – Silifke / İmamuşağı

Karaböcülü – Silifke / Karaböcülü

Canbazlı – Silifke / Canbazlı

Kelenderis – Aydıncık

Meydancıkkale – Günlar

Sömek – Silifke / Sömek

Dağpazarı – Mut / Dağpazarı

Balabulu – Mut / Yalnızcabağ

Kale – Mut / Merkez

Bakırtepe – Silifke / Yeşilovacık

Cingeyli – Silifke / İmamlı

Adamkayalar – Silifke / Hüseyinler

Meydankalesi – Silifke / İmamlı

Kale – Silifke / Kirobasi

Gülümpaşalı Höyüğü – Silifke / Gülümpaşalı

Antikyo – Silifke / Narlıkuyu

Sinobiç – Mut / Yeşilyurt

Mavga Kalesi – Mut / Yeşilyurt

Gökburç – Silifke / Ovacık

Hançer Kalesi – Silifke / Ovacık

Mezgit Kale – Silifke / Ovacık

Karakabaklı – Silifke / Karadedeli

Kültesi – Silifke / Karadedeli

Işıkkale- Silifke / Karadedeli

Gözleyentepe – Silifke / Yeşilovacık

Çingentepe – Mut

Maltepe – Mut

İzmir

İzmir Arkeoloji Müzesi

Larissa – Menemen

Kolofon

Kyme -Aliağa

Teos – Seferihisar

Panaztepe – Menemen

Apora – Konak – İzmir

Klozazenai – Urla

Gryneion – Menemen

Foça

Metropolis

Myrina

Lebedos

Çeşme Müzesi

Erythari – Çeşme / Ildırı Köyü

Efes Müzesi

Efes Örenyeri – Selçuk

St. Jean Anıtı – Selçuk

Ertemision – Selçuk

Beleui Mezar Anıtı – Selçuk

Mution Ören Yeri – Selçuk

Kolofon – Menderes

Claros – Menderes

Bergama Müzesi

Akropol – Bergama

Asklepion – Bergama

Bazilika – Bergama

Maltepe Tümülüsü – Bergama

Yığma Tepe – Bergama

Tavşan Tepe Tümülüsü – Bergama

X Tepe Tümülüsü – Bergama

Perperane – Kozak

Teuthrania – Kalarga – Bergama

Pindasos – Madradağı – Bergama

Kanai – Dikili

Aterneus – Dikili

Arginussu – Acan Adası – Dikili

Harmakopalia – Bergama – Bölcek Köyü

Aigai – Nemrut Kale – Zeytin Dağı

Teutarania – Zeytindağ – Bergama

Elaia – Kazıkbağları – Bergama

Gryneion – Yenişakran

Pitane – Çandarlı

Myrina – Aliağa

Partheieion – Çaltıkoru – Bergama

Karaman

Canhasan – Merkez – Alçatıköyü

Karadağ Binbir Kilisesi – Merkez

Madenşehir / Üçkuyu Köyü

Kars

Ani Örenyeri – Ocaklı Köyü

Köşevenk Örenyeri – Ocaklı Köyü

Kayseri

Kültepe – Karahöyük Köyü

Soğanlı – Yeşilhisar

Kırşehir

Mucur Yeraltı Şehri – Mucur İlçe Merkezi

D. İnlimurat Yeraltı Şehri – Merkez / D. İnlimurat Köyü

Kocaeli

Arkeoloji Müzesi

Kerpe – Kandıra

Anibal – Gebze

Çenedere – İzmit/Derince

Konya

Konya Etnografya Müzesi

Çatalhöyük – Küçük Köy Çumra

Bolat Örenyeri – Hadim / Bolat Köyü

Karahöyük – Meram / Harmancık Mah.

Kubadabat – Beyşehir – Gülkaya

Ayaelena Kilisesi – Selçuklu – Sille Mah.

Ereğli Müzesi

İvris Kaya Anıtı – Aydın Kente / Halkapınar

Kütahya

Aizanoi – Çavdarhisar İlçesi

Malatya

Arslantepe – Merkez- Bahçebaşı

Manisa

Manisa Arkeoloji Müzesi

Sardes – Salihli

Aigai – Merkez İlçe

Philadelphia – Alaşehir

Sidas – Demirli / İcikler Köyü

Tepe Mezarlığı – Akhisar

Mardin

Dera Örenyeri – Merkez / Oğuzköyü

Girnavas Höyüğü – Çağlar Köyü

Muğla

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Mausoleion – Bodrum

Milas Müzesi

Euromos – Milas -Selimiye

Herekleia – Milas – Kapıkırı

İasos – Milas – Kıyıkışlacık

Labranda – Milas – Kargıcak

Beçin – Milas – Mutluca

Gümüşkesen – Milas – Merkez

Keremos – Milas – Ören

Bargyleia – Milas – Dörttepe

Bargasa – Milas – Gökbel

Kindya (Artemis) – Milas – Kemikler

Cindye – Milas – Çömlekçi

Kildara – Milas – Kuzyaka

Grione – Milas – Kazıtlı

Hydae – Milas – Damlıboğaz

Khalketor – Milas – Karakuyu

Kasassos – Milas – Ulaş

Odbianos – Milas – Türbe

Olymos – Milas – Kafaca

Passala – Milas – Passala

Pedason – Milas – Ulupınar

Pidasa – Milas – Eğridere

Mikrafhalasa – Milas – Dalyan

Narasa – Milas – Narhisar

Sinuri – Milas – Kalınağıl

Hydisos – Milas – Karacahisar

Denizcik – Milas – Mutluca

Güverağ – Milas – Ören

Kuyrukale – Milas -Yusufça

Beşikkale – Milas – Menkeş

Alagün – Milas – Gürçamlar

Çanacıktepe – Milas – Kıyıkışlacık

Cedidosaman Kalesi – Milas – Danişment

Muğla Müzesi

Spratonikeia – Yatağan – Eskihisar

Lagina – Yatağan – Turgut

Kedrai – Ula – Sedir Adası

Hyllarima – Kavaklıdere – Derebağ

Kys – Merkez – Göktepe

İdyma – Ula – Kozlukuyu

Pisye – Merkez – Yeşilyurt

Panamora -Yatağan – Balkaya

Fethiye Müzesi

Kaunos – Köyceğiz – Çandır

Letoon – Fethiye – Kumluova

Pınara – Fethiye – Minare

Tlos – Fethiye – Yaka

Cadianda – Fethiye – Üzümlü

Oenoanda – Fethiye -İncealiler

Balbura – Fethiye – Y. Karaçulha

Sidyma – Fethiye – Dodurga

Marmaris Müzesi

Knidos -Datça – Yazıköy

Nevşehir

Nevşehir Müzesi

Zelve – Avanos – Aktepe

Çavuşin Kilisesi – Avanos

Çavuşin

Kaymaklı Yeraltı Şehri

Kaymaklı Kasabası

Derinkuyu Yeraltı Şehri

Derinkuyu

Açıksaray – Gülşehir

St. Jean Kilisesi – Gülşehir

Özkonak Yeraltı Şehri – Avanos- Özkonak Kasabası

Mazi Yeraltı Şehri – Ürgüp

Tatlaring Kilisesi – Acıgöl

Paşabağları – Avanos – Çavuşin

Ürgüp Müzesi

M. Paşa Kiliseleri – Ürgüp – Mustafapaşa

Pancarlı Kilisesi – Ürgüp – Mustafapaşa

Üzümlü Kilise ve Çev. – Ürgüp – Ortahisar

Hallaç Manastırı – Ürgüp – Ortahisar

Sete. Teodore Kilis. – Ürgüp – Yeşilöz

Hacı Bektaşi Veli Kültür Müzesi

Suluca Karahöyük – Hacıbektaş

İlicek Höyük – İlicek Köyü

Kayaaltı Höyük – Kayaaltı Köyü

Abdal Kalesi – Kızılöz Çiftliği

Kalehöyük – Karaburma

Niğde

Gümüşler – Merkez – Gümüşler Kasabası

Göllüdağ – Merkez – Kömürcü

Tyana – Bor – Kemerhisar Kasabası

Sivas

Sivas Arkeoloji Müzesi

Başören Kuşaklı Höyüğü – Altınyayla – Başören

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi

Şanlıurfa

Şanlıurfa Müzesi

Harran – Harran

Birecik – Lirecik

Göbeklitepe - Haliliye

Tekirdağ

Tekirdağ Müzesi

Perinthosta – Merkez

Tokat

Tokat Müzesi

Maşathöyük- Zile – Yalınyazı

Ulutepe -Tural – Ulutepe

Niksar – Niksar

Sebastapolis – Sulusaray

Trabzon

Trabzon Müzesi

Sümela – Maçka – Altındere

Uşak

Uşak Arkeoloji Müzesi

Akmoneon – Banaz – Ahat

Sebaste – Sivaslı – Selçikler

Blaumdus – Ulubey – Sülümenli

Mesotimalos – Eşme – Düzköy

Güre Tümülüsleri – Güre

Van

Van Müzesi

Van Kalesi – Merkez

Hoşap Kalesi – Gürpınar

Akdamar – Gevaş

Hoşap Köprüsü – Gürpınar

Abdurrahman Gazi Türbesi – Merkez

Kaya Çelebi Camii – Merkez

Hüsrevpaşa Camii – Merkez

Ulu Camii – Merkez

Kızıl Camii – Merkez

Beyazözümü Köyü – Merkez

Zernaki Tepe – Erciş

Zelve Şehitliği – Merkez

Çarpanak Kilisesi – Merkez / Çitiören Köyü

Topkale – Merkez

Adir Kilisesi – Merkez / Halkalı

Hoşap Mezarlığı – Gürpınar

Gevaş Selçuklu Mezarlığı – Gevaş

Tarihi Taş Köprü -Hakkari – Şemdinli – Bağlar

Kelat Sarayı-Hakkari – Şemdinli – Bağlar

Kayme Sarayı-Hakkari – Şemdinli – Bağlar

Yeşil Anıtsal Kayam -Özalp -Yeşilalıç

Put Mağarası – Gürpınar – Yeşilsalkım

Zive Hanı – Çatak

Van Evi – Merkez

Konut (Harabe) – Merkez

Biçermah Tarihi Mezarlığı – Hakkari – Merkez

Çukurca Mah. – Hakkari – Çukurca

Nehri Mezarlığı – Hakkari – Şemdinli – Bağlar

Aşağı Anzaf Kalesi – Merkez – Aşağı Anzaf

Dilkaya Köyü – Edremit

Yavuzlar Doğal Oluşumu – Başkale – Yavuzlar

Zeril Köprüsü – Çatak

Hurkan Köprüsü – Çatak

Yanal Kilisesi – Başkale – Yanal

Çavuştepe Kalesi – Gürpınar – Çavuştepe

Ayanıs Kalesi – Merkez – Agartı

Hüsrevpaşa Türbesi – Merkez

Eski Van Şehri Mezarlığı – Merkez

Molla Kasım Türbesi Mezarlığı – Merkez – Molla Kasım

Otluca Köyü Mezarlığı – Merkez – Otluca

Molla Hıdırı Fır. M. – Başkale – Yavuzlar

Kaleören Köyü Mezarlığı – Başkale – Kaleören

Barış Köyü Mezarlığı – Başkale – Barış

Tepebeşı Mah. Mezarlığı – Başkale

Germen Köyü Mezarlığı – Başkale – Germen

Çatak Tarihi Mezar – Çatak

Aliyar Kümbeti – Erçiş

Nişancı Kümbeti – Erçiş

Tekler Köyü Mez. – Erçiş/Tekler

Ziyaret Köyü Mez. – Erçiş/ Ziyaret

Haydar Bey Köyü Mez. – Erçiş/Haydar Bey

Çelebi Bağı Mez. – Erçiş

Hamur Kesen Köy. Mez. – Gürpınar/Hamur Kesen

Ganisipi Şelalesi – Çatak

Bend-i Mahi Şelalesi – Muradiye

Hamurkesen Camii – Gürpınar/Hamurkesen

Yukarı Anzaf Kalesi – Merkez/Dereüstü

Muradiye Kilisesi – Muradiye

Bend-i Mahi Köprüsü – Muradiye/Karahan

İzzettin Şir Camii – Gevaş

Demir Ergitme Merk. – Gevaş/Balan

Meslek Lisesi – Merkez

Közüt Kalesi – Muradiye

Muradiye Kalesi – Muradiye

Hasan Bey Medre. Tür. – Gürpınar

Hoşap Hanı – Gürpınar

Tuşpa Nekropolü – Merkez

Evliya Bey Medresesi – Merkez

Amik Kalesi – Merkez/Amik

Alaköy Urartu Kalesi – Merkez/Alaköy

Ermişler Urartu Kay. – Merkez/Ermişler

Karagündüz Höy. Nek. – Merkez/Karagündüz

ÖREN YERİ GİRİŞ ÜCRETLERİ

Ören yerlerine giriş ücretleri Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından belirlenir. Ören yerlerine giriş ücretleri ilden ile farklılık göstermekte.