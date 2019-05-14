Ören yeri nedir

Ören yeri, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup topografik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği alanları ifade eder.
TÜRKİYE'DEKİ ÖREN YERLERİ
Korunması zorunlu, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları arasında sayılan ören yerlerini alfabetik olarak şehirler bazında şu şekilde sıralayabiliriz.
Adana
-
Yumurtalık Örenyeri – Yumurtalık
-
Anavarza Örenyeri – Kazan/Dilekkaya
-
Kastabala Örenyeri – Osmaniye/Behçe
-
Şar Örenyeri – Tufanbeyli/Şar
-
Mağarsus Örenyeri – Karataş
-
Karatepe – Aslantaş (Domuztepe-Pınarözü)- Kadirli/Düziçi
Adıyaman
-
Nemrutdağı Örenyeri – Kahda/Karadut
-
Aresemeia Örenyeri – Kahda/Kocahisar
-
Eski Besnil – Eski Beni/Merkez
-
Pirin Örenyeri – Adıyaman/Merkez
Afyonkarahisar
-
Metropolis – İhsaniye/Ayazin Köyü
-
Apemeia – Dinar/Merkez
-
Amorium – Emirdağ/Hisarköy
Ağrı
-
İshakpaşa Sarayı
-
Doğu Beyazıt
Aksaray
-
Acemhöyük – Merkez/Yeşilova
-
Aşıklıhöyük – Gülağaç/Kızılkaya
-
Belisırma – G.Yurt/Belisırma
-
Ihlara – G.Yurt/Ihlara
-
Manastır Vadisi – Güzelyurt
-
Nora – Merkez/Helvadere
-
Selime – G.Yurt/Selime
Amasya
-
Kral Kaya Mezarları – Merkez
Ankara
-
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
-
Gordion – Polatlı/Yassıhöyük
-
Roma Hamanı – Ankara/Merkez
-
Gavurkale Örenyeri – Ankara/Haymana
-
Karalar Köyü Örenyeri – Ankara/Kazan
-
Karahöyük Harabesi – Hacıtuğrul Köyü
-
Etnografya Müzesi
-
Ogüst Mabedi – Ankara/Altındağ
-
Hacıbayram Türbesi – Ankara/Altındağ
Antalya
-
Antalya Müzesi
-
Perge – Aksu
-
Aspendos – Serik
-
Silliyon – Serik/Yanköy
-
Termessos – Yukarıkaraman
-
Karain Mağarası – Yeniköy
-
Phaselis – Kemer/Tekirova
-
Olympos – Kumluca
-
Corydalla-Rhodapolis – Kumluca
-
Aya Nikola Kilisesi – Kale (Demre)
-
Myra – Kale (Demre)
-
Teimiusa – Üçağız
-
Apollonia – Üçağız
-
Simina – Kekova
-
Limyra – Finike
-
Fellos – Antifellos
-
Andriake – Sure – Apallai – Kale
-
Artykanda – Finike
-
Poğla – Korkuteli
-
Ariassos – Da Nahiyesi
-
Gagae – Kumluca
-
Xanthos – Kınık
-
Patara – Galemiş Köyü
-
Kyneai – Kaş/Yavu Köyü
-
Cormus-Acaliasos – Kumluca
-
İdebessos – Kumluca
-
Seyamük-Kızılbel – Elmalı
-
Karaburun – Elmalı
-
Hysa-Istloda-Ilysa – Üçağız
-
Beldibi Mağarası – Beldibi
-
Trebema-Melanippe – Finike
-
Idyros – Kemer
-
Alanya Müzesi
-
Alanya Kalesi – Merkez
-
Auges – Konaklı Beldesi
-
Hamaxia – Elikesik Köyü
-
Alarahan Kale – Çakallar Köyü
-
Ptolemais – Fiğla/Konaklı
-
Justiniapolis – Okurcalar Beldesi
-
Laertas – Gözüküçüklü Köyü
-
Syedras – Seki Köyü
-
Naula – Mahmutlar Beldesi
-
Iotepe – Uğrak Köyü
-
Kızılcaşehir Kalesi – Kızılcaşehir
-
Kızılgüney – Gazipaşa/Kızılgüney Köyü
-
İnceğiz – Gazipaşa/İnceğiz Köyü
-
Nepelis – Gazipaşa/Muzkent Köyü
-
Selinus – Gazipaşa/Merkez
-
Antiochia ad Cragum – Gazipaşa/Güney Köyü
-
Adanda-Lamus – Gazipaşa/Çile Köyü
-
Cestrus – Gazipaşa/Macarköyü
-
Bıçkıcı – Gazipaşa/Merkez
-
Halil Limanı – Gazipaşa/Kahyalar Köyü
-
Cybira Minör – Gündoğmuş/Güney Köyü
-
Colybrassus – Gündoğmuş/Güzelbağbelde
-
Taşahir – Gündoğmuş/Taşahir Mevkii
-
Casae – Gündoğmuş/Karadere Köyü
-
Tol – Gündoğmuş/Güneycik Köyü
-
Side Müzesi
-
Side – Manavgat/Side Beldesi
-
Selge – Manavgat/Altınköy
-
Seleukeia – Manavgat/Bucakşeyhler Köyü
-
Düzpüren – Manavgat/Kısalar ve Gündoğdu
-
Hisar – Manavgat/Aşağıhisar Mahallesi
-
Saylısu – Manavgat/Taşağıl-Karaevli Köyü
-
Irmak ve Kocaoluk – İbrade
-
Kalelibelen – Manavgat Hacıobası Köyü
-
Etanna – Manavgat Sırt Köyü
-
Kale – Akseki/Sinanhoca Köyü
Aydın
-
Aydın Müzesi
-
Alinda – Çine/Karpuzlu
-
Alabanda – Çine/Doğanyurt
-
Nysa – Sultanhisar
-
Maknesia – Ortaklar/Tekinköy
-
Amyzon – Koçarlı/Gaffarlar
-
Panionium – Kuşadası
-
Neopolis – Kuşadası
-
Mastavura – Nazilli/Başaran
-
Antiokya – Yenipazar
-
Gerga – Çine
-
Acharaka – Sultanhisar
-
Harpasa – Nazilli
-
Piginda – Bozdoğan
-
Ortasia – Yenipazar
-
Aphrodisias Müzesi
-
Aphrodisias – Geyre/Karacasu
-
Milet Müzesi
-
Milet Örenyeri
-
Hisar/Balat
-
Didyma-Apollon
-
Tapınağı -Yenihisar/Merkez
-
Priene Örenyeri -Söke/Güllübahçe
-
Teic Hussa -Yenihisar/Akbük
-
Myus – Söke/Avşar
-
Thebai – Söke/Doğanbey
Balıkesir
-
Kyzikos – Erdek
-
Deasklaion – Bandırma/Ereğli
-
Saraylar – Marmara
-
Antandros – Edremit/Altınoluk
Batman
-
Hasankeyf İlçesi Örenerleri
-
Hallan Çemi Höyüğü, Karatepe
-
Hırbı Lalo Höyüğü, Köyü Kozlu İlçesi
-
Neolitik-Hisar Köyü Gercüş
Bolu
-
Akşemsettin Türbesi
Burdur
-
Sagalossos Örenyeri – Ağlasun İlçesi
-
Kremna Örenyeri – Bucak/ÇamlıkKöyü
-
Keraitae Örenyeri – Bucak/Belören
-
Milias Örenyeri – Bucak/Kocaaliler
-
Sia Örenyeri – Bucak/Karaot
-
Kodrula Örenyeri – Bucak/Kestel
-
Bubon Örenyeri – Gölhisar
-
Kibyra Örenyeri – Gölhisar
-
Mallos Örenyeri – Merkez/Karacaören
-
Olbasa Örenyeri – Kemer/Belenli
-
Kormasa Örenyeri – Merkez/Çallıca
-
Takina Örenyeri – Yeşilova
-
Lisinia Örenyeri – Merkez/Karakent Köyü
-
Hacılar Höyükleri – Merkez Hacılar Köyü
-
Kurçay Höyük – Merkez/Kuruçay Köyü
-
Yassıgüme Höyüğü – Merkez/Yassıgüme Köyü
-
Gölde Höyüğü – Merkez/Gölde Köyü
-
Yarköy Höyüğü – Merkez/Yarıköy/Soğanlı
-
Aziziye Höyük – Merkez/Aziziye
-
Eğneş Höyüğü – Merkez/Çallıca
-
Höyücek Höyük – Bucak Merkez
-
Tepecik Höyük – Bucak Merkez
-
İncirdere Höyük – Bucak Merkez
-
Karaaliler – Bucak Merkez
-
Ürkütlü Höyüğü – Bucak Ürkütlü
-
Uğurlu Höyük – Bucak Uğurlu Köyü
-
Çavdır Höyük – Çavdır/Merkez
-
Höyükköy – Tefenni/Merkez
-
Beyköy Höyük – Tefenni/Beyköy
-
Karamusa Höyük – Tefenni/Karamusa
-
Dereköy Höyük I-II – Yeşilova/Dereköy
-
Gebren Höyük – Çaltepe Köyü
-
Genceli Höyük – Yeşilova/Genceli
-
Yazı Höyük – Yeşilova/Büyükyaka
-
Hancarlı Höyük – Yeşilova/Karaatlı
-
Bademli Höyük – Karamanlı/Bademli
-
Büdemli Tümülüsleri – Karamanlı/Bademli
-
Harmankaya Tüm. I-III – Karamanlı/Bademli
-
Düğer Tüm. I-IV – Merkez/Düğer
-
Hacılar Tümülüsü – Merkez/Hacılar
-
Yuvalak Tümülüs – Tefenni/Yuvalak
-
Kayadibi I-II – Yeşilova/Kayadibi
-
Karaatlı Tümülüsü – Yeşilova/Kayadibi
-
Topraktepe Tümülüsü – Gölhisar/Uylupınar
-
Salda Gölü – Yeşilova
-
Düğer Küçük Ada – Merkez/Düğer
-
Düğer Böcülü Tepe – Merkez/Düğer
-
Balbura Örenyeri – Altınyayla
-
Yarışlı Höyük – Yeşilova – Yarışlı Köyü
-
Karaçağıl Tümülüsü – Çacdır – Kayacık
-
Asartepe Örenyeri – Ağlasun/Hisarköy
-
Örtülü Antikkent – Burdur/Merkez
-
Uylupınar Nekropolü – Gölhisar/Uylupınar
-
İnsuyu Mağarası – Burdur/Çineovası
-
Ulu Camii ve Saat Kulesi – Burdur/Merkez
-
İstasyon Höyük – Burdur/Merkez
-
Sandarium Antikkenti – Ağlasun Merkez
-
Yalakasar Antikkenti – Ağlasun Merkez
-
Kaletepe Göz. Kulesi – Merkez
-
Apollon Perminun – Buca
-
Karain Mağarası – Ağlasun
-
Günalan Nekropol – Burdur/Günalan Köyü
-
Antik Kale – Ağlasun
-
Asartepe – Bucak/Kızılkaya
-
Yanıktaş Kaya Kap. – Bucak
-
Döşeme Tümüşüs – Ağlasın Merkez
-
Büyük ve Küçük Höyük – Yeşilova
-
Çeltikçi Höyük – Çeltikçi Çerpiş Höyük
Çanakkale
-
Troia Örenyeri – Merkez/Tevfikiye
-
Alexandria Trous – Ezine/Dalyan
-
Assos – Ayvacık/Behramkale
-
Kilitbahir Kalesi -Eceabat/Kilitbahar
Çorum
-
Alacahöyük Müz. Ör. -Alacahöyük/Alaca
-
Boğazköy Müzesi -Boğazkale
-
Boğazköy Örenyeri -Boğazkale
-
Yazılıkaya ve Hat. – Boğazkale
-
Ortaköy Örenyeri – Ortaköy
-
Eskiyapar Örenyeri – Alaca
Denizli
-
Hierapolis -Merkez/Pamukkale
-
Laodikya -Merkez/Pamukkale
-
Tripolis -Buldan/Yenice
-
Apollonia Salbace- Tavas/Medet
-
Herakleia Salbace- Tavas/Vakıf
-
Herakleia – Tavas/Kızılcahöyük
-
Sebastopolis – Tavas/Kızılcahöyük
-
Colossae – Honas
-
Eumeneia – Çivril/Işıklı
-
Dionysopolis – Çal/Bahadırlar
-
Attuda – Sarayköy/Hisar
-
Trapezopolis – Babadağ/Bekirler
-
Alacain – Acıpayam
-
Thinta – Merkez/Gözler
-
Ecesultan – Çivril
-
Yassıhöyük – Acıpayam
-
Tabae – Kale
Diyarbakır
-
Çayönü -Ergani/Sesverenpınar
-
Üçtepe -Bismil/Üçtepe
-
Hassuni Mağarası – Silvan/Merkez
-
Hilal Mağarası – Ergani/Sesverenpınar
Edirne
-
Enez (Ainos) Kale – Enez/Edirne
Elazığ
-
Harput – Merkez Eski Palu – Palu İlçesi
Eskişehir
-
Pessinus – Sivrihisar
Gaziantep
-
Belkız-Zeugma – Nizip/Belkıs
-
Yesemek – İslahiye/Yesemek
-
Tilmen – İslahiye/Tilme
-
Dülük Örenyeri – Şehit Kamil/Dülük
Hatay
-
St. Pierre Kilisesi – Antakya
-
Kuruyer Aççana Örenyeri – Reyhanlı (Merruş) / Varışlı K.
-
Çevlik Örenyeri – Samandağ / Kapısuyu Köyü
Isparta
-
Isparta Müzesi
-
Adada- Sütçüler / Sağrak
-
Apollonia – Uluborlu / Merkez
-
Asar Harabeleri – Sütçüler / Kesme
-
Fori – Keçiborlu / Fori
-
Caralis – Yenişarbademli
-
Conana – Gönen
-
Kapıkaya – Isparta / Güneyce
-
Prostanna – Eğirdir / Sevirebey
-
Tynada – Aksu / Terziler
-
Seleukeia Sider – Atabey / Bayat
-
Sülüklü Göl Harabe – Sütçüler Çandır
-
Antiocheia – Yalvaç
-
Men Kutsal Alanı – Yalvaç
İçel
-
İçel Müzesi Pompeipolis – Mersinli – Merkez / Mezitli
-
Ayaş – Erdemli İlçesi
-
Kanlıdivane – Erdemli İlçesi
-
Kızkalesi – Erdemli İlçesi
-
Tırtar – Erdemli İlçesi
-
Küstüllü – Erdemli İlçesi
-
Çeşmeli – Erdemli İlçesi
-
Tömük – Erdemli İlçesi
-
İamas – Erdemli İlçesi
-
Koskerla – Erdemli İlçesi
-
Yapısıgüzel – Erdemli İlçesi
-
Hoyrat – Erdemli İlçesi
-
Kocahasanlı – Erdemli İlçesi
-
Çatören – Erdemli İlçesi
-
İmirzeli – Erdemli İlçesi
-
Tirmil Höyük – Mersin – Merkez
-
Karaduvar Höyük – Mersin – Merkez
-
Karaduvar Su kemer – Mersin – Merkez
-
Yümüktepe – Mersin – Merkez
-
Aslanköy Kaya Mezarı – Mersin – Merkez
-
Aslanköy Mağarası – Mersin – Merkez
-
Gözne Kalesi – Mersin – Merkez
-
Başnalar Kalesi – Mersin – Merkez
-
Öküzlü Kalesi – Erdemli İlçesi
-
Sinap Kalesi – Erdemli İlçesi
-
Çandır Kalesi – Erdemli İlçesi
-
Cet Tepe – Erdemli İlçesi
-
Güdübeş Kalesi – Mersin – Merkez / Yakaköy
-
Belenkeşlik Kalesi – Mersin – Merkez / Belenkişlik Köyü
-
Manavşa Kalesi – Mersin – Merkez / Değirmençay Köyü
-
Anamur Müzesi
-
Anemurium Örenyeri – Nasrettin Köyü
-
Mamure Kalesi – Bozdoğan Köyü
-
Silifke Müzesi
-
Cennet – Cehennem – Silifke / Hasanaliler
-
Narlıkuyu – Silifke / Pınarlıkuyu
-
Uzuncaburç – Silifke / Uzuncaburç
-
Ayatekla – Silifke / Becili
-
Alahan Manastırı – Mut / Geçimli Köyü
-
Holmi – Silifke / Taşucu
-
Aphrodisias – Silifke / Yeşilovacık
-
Demircili – Silifke / Demircili
-
Tekkadın – Silifke / Ovacık
-
Karadedeli – Silifke / Karadedeli
-
Topmar – Silifke / İmamuşağı
-
Karaböcülü – Silifke / Karaböcülü
-
Canbazlı – Silifke / Canbazlı
-
Kelenderis – Aydıncık
-
Meydancıkkale – Günlar
-
Sömek – Silifke / Sömek
-
Dağpazarı – Mut / Dağpazarı
-
Balabulu – Mut / Yalnızcabağ
-
Kale – Mut / Merkez
-
Bakırtepe – Silifke / Yeşilovacık
-
Cingeyli – Silifke / İmamlı
-
Adamkayalar – Silifke / Hüseyinler
-
Meydankalesi – Silifke / İmamlı
-
Kale – Silifke / Kirobasi
-
Gülümpaşalı Höyüğü – Silifke / Gülümpaşalı
-
Antikyo – Silifke / Narlıkuyu
-
Sinobiç – Mut / Yeşilyurt
-
Mavga Kalesi – Mut / Yeşilyurt
-
Gökburç – Silifke / Ovacık
-
Hançer Kalesi – Silifke / Ovacık
-
Mezgit Kale – Silifke / Ovacık
-
Karakabaklı – Silifke / Karadedeli
-
Kültesi – Silifke / Karadedeli
-
Işıkkale- Silifke / Karadedeli
-
Gözleyentepe – Silifke / Yeşilovacık
-
Çingentepe – Mut
-
Maltepe – Mut
İzmir
-
İzmir Arkeoloji Müzesi
-
Larissa – Menemen
-
Kolofon
-
Kyme -Aliağa
-
Teos – Seferihisar
-
Panaztepe – Menemen
-
Apora – Konak – İzmir
-
Klozazenai – Urla
-
Gryneion – Menemen
-
Foça
-
Metropolis
-
Myrina
-
Lebedos
-
Çeşme Müzesi
-
Erythari – Çeşme / Ildırı Köyü
-
Efes Müzesi
-
Efes Örenyeri – Selçuk
-
St. Jean Anıtı – Selçuk
-
Ertemision – Selçuk
-
Beleui Mezar Anıtı – Selçuk
-
Mution Ören Yeri – Selçuk
-
Kolofon – Menderes
-
Claros – Menderes
-
Bergama Müzesi
-
Akropol – Bergama
-
Asklepion – Bergama
-
Bazilika – Bergama
-
Maltepe Tümülüsü – Bergama
-
Yığma Tepe – Bergama
-
Tavşan Tepe Tümülüsü – Bergama
-
X Tepe Tümülüsü – Bergama
-
Perperane – Kozak
-
Teuthrania – Kalarga – Bergama
-
Pindasos – Madradağı – Bergama
-
Kanai – Dikili
-
Aterneus – Dikili
-
Arginussu – Acan Adası – Dikili
-
Harmakopalia – Bergama – Bölcek Köyü
-
Aigai – Nemrut Kale – Zeytin Dağı
-
Teutarania – Zeytindağ – Bergama
-
Elaia – Kazıkbağları – Bergama
-
Gryneion – Yenişakran
-
Pitane – Çandarlı
-
Myrina – Aliağa
-
Partheieion – Çaltıkoru – Bergama
Karaman
-
Canhasan – Merkez – Alçatıköyü
-
Karadağ Binbir Kilisesi – Merkez
-
Madenşehir / Üçkuyu Köyü
Kars
-
Ani Örenyeri – Ocaklı Köyü
-
Köşevenk Örenyeri – Ocaklı Köyü
Kayseri
-
Kültepe – Karahöyük Köyü
-
Soğanlı – Yeşilhisar
Kırşehir
-
Mucur Yeraltı Şehri – Mucur İlçe Merkezi
-
D. İnlimurat Yeraltı Şehri – Merkez / D. İnlimurat Köyü
Kocaeli
-
Arkeoloji Müzesi
-
Kerpe – Kandıra
-
Anibal – Gebze
-
Çenedere – İzmit/Derince
Konya
-
Konya Etnografya Müzesi
-
Çatalhöyük – Küçük Köy Çumra
-
Bolat Örenyeri – Hadim / Bolat Köyü
-
Karahöyük – Meram / Harmancık Mah.
-
Kubadabat – Beyşehir – Gülkaya
-
Ayaelena Kilisesi – Selçuklu – Sille Mah.
-
Ereğli Müzesi
-
İvris Kaya Anıtı – Aydın Kente / Halkapınar
Kütahya
-
Aizanoi – Çavdarhisar İlçesi
Malatya
-
Arslantepe – Merkez- Bahçebaşı
Manisa
-
Manisa Arkeoloji Müzesi
-
Sardes – Salihli
-
Aigai – Merkez İlçe
-
Philadelphia – Alaşehir
-
Sidas – Demirli / İcikler Köyü
-
Tepe Mezarlığı – Akhisar
Mardin
-
Dera Örenyeri – Merkez / Oğuzköyü
-
Girnavas Höyüğü – Çağlar Köyü
Muğla
-
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
-
Mausoleion – Bodrum
-
Milas Müzesi
-
Euromos – Milas -Selimiye
-
Herekleia – Milas – Kapıkırı
-
İasos – Milas – Kıyıkışlacık
-
Labranda – Milas – Kargıcak
-
Beçin – Milas – Mutluca
-
Gümüşkesen – Milas – Merkez
-
Keremos – Milas – Ören
-
Bargyleia – Milas – Dörttepe
-
Bargasa – Milas – Gökbel
-
Kindya (Artemis) – Milas – Kemikler
-
Cindye – Milas – Çömlekçi
-
Kildara – Milas – Kuzyaka
-
Grione – Milas – Kazıtlı
-
Hydae – Milas – Damlıboğaz
-
Khalketor – Milas – Karakuyu
-
Kasassos – Milas – Ulaş
-
Odbianos – Milas – Türbe
-
Olymos – Milas – Kafaca
-
Passala – Milas – Passala
-
Pedason – Milas – Ulupınar
-
Pidasa – Milas – Eğridere
-
Mikrafhalasa – Milas – Dalyan
-
Narasa – Milas – Narhisar
-
Sinuri – Milas – Kalınağıl
-
Hydisos – Milas – Karacahisar
-
Denizcik – Milas – Mutluca
-
Güverağ – Milas – Ören
-
Kuyrukale – Milas -Yusufça
-
Beşikkale – Milas – Menkeş
-
Alagün – Milas – Gürçamlar
-
Çanacıktepe – Milas – Kıyıkışlacık
-
Cedidosaman Kalesi – Milas – Danişment
-
Muğla Müzesi
-
Spratonikeia – Yatağan – Eskihisar
-
Lagina – Yatağan – Turgut
-
Kedrai – Ula – Sedir Adası
-
Hyllarima – Kavaklıdere – Derebağ
-
Kys – Merkez – Göktepe
-
İdyma – Ula – Kozlukuyu
-
Pisye – Merkez – Yeşilyurt
-
Panamora -Yatağan – Balkaya
-
Fethiye Müzesi
-
Kaunos – Köyceğiz – Çandır
-
Letoon – Fethiye – Kumluova
-
Pınara – Fethiye – Minare
-
Tlos – Fethiye – Yaka
-
Cadianda – Fethiye – Üzümlü
-
Oenoanda – Fethiye -İncealiler
-
Balbura – Fethiye – Y. Karaçulha
-
Sidyma – Fethiye – Dodurga
-
Marmaris Müzesi
-
Knidos -Datça – Yazıköy
Nevşehir
-
Nevşehir Müzesi
-
Zelve – Avanos – Aktepe
-
Çavuşin Kilisesi – Avanos
-
Çavuşin
-
Kaymaklı Yeraltı Şehri
-
Kaymaklı Kasabası
-
Derinkuyu Yeraltı Şehri
-
Derinkuyu
-
Açıksaray – Gülşehir
-
St. Jean Kilisesi – Gülşehir
-
Özkonak Yeraltı Şehri – Avanos- Özkonak Kasabası
-
Mazi Yeraltı Şehri – Ürgüp
-
Tatlaring Kilisesi – Acıgöl
-
Paşabağları – Avanos – Çavuşin
-
Ürgüp Müzesi
-
M. Paşa Kiliseleri – Ürgüp – Mustafapaşa
-
Pancarlı Kilisesi – Ürgüp – Mustafapaşa
-
Üzümlü Kilise ve Çev. – Ürgüp – Ortahisar
-
Hallaç Manastırı – Ürgüp – Ortahisar
-
Sete. Teodore Kilis. – Ürgüp – Yeşilöz
-
Hacı Bektaşi Veli Kültür Müzesi
-
Suluca Karahöyük – Hacıbektaş
-
İlicek Höyük – İlicek Köyü
-
Kayaaltı Höyük – Kayaaltı Köyü
-
Abdal Kalesi – Kızılöz Çiftliği
-
Kalehöyük – Karaburma
Niğde
-
Gümüşler – Merkez – Gümüşler Kasabası
-
Göllüdağ – Merkez – Kömürcü
-
Tyana – Bor – Kemerhisar Kasabası
Sivas
-
Sivas Arkeoloji Müzesi
-
Başören Kuşaklı Höyüğü – Altınyayla – Başören
-
Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi
Şanlıurfa
-
Şanlıurfa Müzesi
-
Harran – Harran
-
Birecik – Lirecik
-
Göbeklitepe - Haliliye
Tekirdağ
-
Tekirdağ Müzesi
-
Perinthosta – Merkez
Tokat
-
Tokat Müzesi
-
Maşathöyük- Zile – Yalınyazı
-
Ulutepe -Tural – Ulutepe
-
Niksar – Niksar
-
Sebastapolis – Sulusaray
Trabzon
-
Trabzon Müzesi
-
Sümela – Maçka – Altındere
Uşak
-
Uşak Arkeoloji Müzesi
-
Akmoneon – Banaz – Ahat
-
Sebaste – Sivaslı – Selçikler
-
Blaumdus – Ulubey – Sülümenli
-
Mesotimalos – Eşme – Düzköy
-
Güre Tümülüsleri – Güre
Van
-
Van Müzesi
-
Van Kalesi – Merkez
-
Hoşap Kalesi – Gürpınar
-
Akdamar – Gevaş
-
Hoşap Köprüsü – Gürpınar
-
Abdurrahman Gazi Türbesi – Merkez
-
Kaya Çelebi Camii – Merkez
-
Hüsrevpaşa Camii – Merkez
-
Ulu Camii – Merkez
-
Kızıl Camii – Merkez
-
Beyazözümü Köyü – Merkez
-
Zernaki Tepe – Erciş
-
Zelve Şehitliği – Merkez
-
Çarpanak Kilisesi – Merkez / Çitiören Köyü
-
Topkale – Merkez
-
Adir Kilisesi – Merkez / Halkalı
-
Hoşap Mezarlığı – Gürpınar
-
Gevaş Selçuklu Mezarlığı – Gevaş
-
Tarihi Taş Köprü -Hakkari – Şemdinli – Bağlar
-
Kelat Sarayı-Hakkari – Şemdinli – Bağlar
-
Kayme Sarayı-Hakkari – Şemdinli – Bağlar
-
Yeşil Anıtsal Kayam -Özalp -Yeşilalıç
-
Put Mağarası – Gürpınar – Yeşilsalkım
-
Zive Hanı – Çatak
-
Van Evi – Merkez
-
Konut (Harabe) – Merkez
-
Biçermah Tarihi Mezarlığı – Hakkari – Merkez
-
Çukurca Mah. – Hakkari – Çukurca
-
Nehri Mezarlığı – Hakkari – Şemdinli – Bağlar
-
Aşağı Anzaf Kalesi – Merkez – Aşağı Anzaf
-
Dilkaya Köyü – Edremit
-
Yavuzlar Doğal Oluşumu – Başkale – Yavuzlar
-
Zeril Köprüsü – Çatak
-
Hurkan Köprüsü – Çatak
-
Yanal Kilisesi – Başkale – Yanal
-
Çavuştepe Kalesi – Gürpınar – Çavuştepe
-
Ayanıs Kalesi – Merkez – Agartı
-
Hüsrevpaşa Türbesi – Merkez
-
Eski Van Şehri Mezarlığı – Merkez
-
Molla Kasım Türbesi Mezarlığı – Merkez – Molla Kasım
-
Otluca Köyü Mezarlığı – Merkez – Otluca
-
Molla Hıdırı Fır. M. – Başkale – Yavuzlar
-
Kaleören Köyü Mezarlığı – Başkale – Kaleören
-
Barış Köyü Mezarlığı – Başkale – Barış
-
Tepebeşı Mah. Mezarlığı – Başkale
-
Germen Köyü Mezarlığı – Başkale – Germen
-
Çatak Tarihi Mezar – Çatak
-
Aliyar Kümbeti – Erçiş
-
Nişancı Kümbeti – Erçiş
-
Tekler Köyü Mez. – Erçiş/Tekler
-
Ziyaret Köyü Mez. – Erçiş/ Ziyaret
-
Haydar Bey Köyü Mez. – Erçiş/Haydar Bey
-
Çelebi Bağı Mez. – Erçiş
-
Hamur Kesen Köy. Mez. – Gürpınar/Hamur Kesen
-
Ganisipi Şelalesi – Çatak
-
Bend-i Mahi Şelalesi – Muradiye
-
Hamurkesen Camii – Gürpınar/Hamurkesen
-
Yukarı Anzaf Kalesi – Merkez/Dereüstü
-
Muradiye Kilisesi – Muradiye
-
Bend-i Mahi Köprüsü – Muradiye/Karahan
-
İzzettin Şir Camii – Gevaş
-
Demir Ergitme Merk. – Gevaş/Balan
-
Meslek Lisesi – Merkez
-
Közüt Kalesi – Muradiye
-
Muradiye Kalesi – Muradiye
-
Hasan Bey Medre. Tür. – Gürpınar
-
Hoşap Hanı – Gürpınar
-
Tuşpa Nekropolü – Merkez
-
Evliya Bey Medresesi – Merkez
-
Amik Kalesi – Merkez/Amik
-
Alaköy Urartu Kalesi – Merkez/Alaköy
-
Ermişler Urartu Kay. – Merkez/Ermişler
-
Karagündüz Höy. Nek. – Merkez/Karagündüz
ÖREN YERİ GİRİŞ ÜCRETLERİ
Ören yerlerine giriş ücretleri Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından belirlenir. Ören yerlerine giriş ücretleri ilden ile farklılık göstermekte.