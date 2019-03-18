Orijinal bandrollerle kaçak sigara ticareti polise takıldı

Kaçak içki ve tütün mamullerinin ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon başarılı geçti.
POLİS ORİJİNAL BANDROL OYUNUNU BOZDU
İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bir depoya yönelik baskın düzenleyen ekipler, cinsel içerikli malzemeler ile 1 milyon 100 bin 800 adet kaçak sigara paketi, orijinal sigara paketlerinden sökülen bandrol ve bu bandrolleri yapıştırmak için kullanılan sıcak hava tabancası ele geçirildi.
Polis, orijinal sigara paketlerinden sökülen bandrollerin kaçak sigara paketlerine yapıştırılarak satıldığını belirledi. Gözaltına alınan İ.Y., adliyeye sevk edildi.