Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kolera salgını ilan edildi

Afrika'da salgın krizi büyüyor...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen ebola salgını kıtayı halihazırda tehdit ederken buna bir yenisi daha eklendi

Orta Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Pierre Somse, başkentin Bimbo ve Mbaiki bölgelerinde 197 kolera vakasının doğrulanmasının ve 24 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede kolera salgını ilan edildiğini açıkladı.

TEDBİRLER ALINDI

Pierre Somse, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla etkilenen yerleşim yerleri ile çevredeki köy ve kasabalarda önleyici tedbirlerin devreye alındığını, Bakanlığın ise salgının kaynağını belirlemek için çalışma yürüttüğünü belirtti.

HÜKÜMET SALGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

Vatandaşlara hijyen kurallarına uymaları ve bulaş riskini azaltmak için alınan sağlık tedbirlerine riayet etmeleri çağrısında bulunan Somse, hükümetin salgını kontrol altına almak için tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.