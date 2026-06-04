Orta Doğu'daki gerilim, Avrupa'da 1,3 milyon işi riske attı

28 Şubat'ta İsrail'in ABD desteğiyle İran'a saldırmasıyla başlayan savaş ortamı Avrupa'yı da derinden etkiledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Avrupa'da özellikle enerji yoğun sektörlerde 1,3 milyon işin risk altında olduğunu söyledi.

Minzatu, Brüksel'de "2026 Avrupa İlkbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER AVRUPA'YI DERİNDEN ETKİLEDİ"

AB'nin dışarıdan çok baskı gördüğü bir dönem yaşadığını ve direncini artırması gerektiğini belirten Minzatu, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa'yı derinden etkilediğini ifade etti.

"1,3 MİLYON KADAR İŞ RİSK ALTINDA"

Minzatu, "Avrupa'da Orta Doğu'daki savaş nedeniyle özellikle enerji yoğun sektörlerde 1,3 milyon kadar iş risk altında." dedi.

"YATIRIMLARIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL, BECERİ EKSİKLİĞİ"

AB şirketlerinin yüzde 77'sinin yatırımların önündeki en büyük engeli beceri eksikliği olarak değerlendirdiklerine işaret eden Minzatu, insanlara yatırım yapılması, işlerin iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının korunması gerektiğini anlattı.

Minzatu, Avrupa'nın en güçlü varlığının iç pazarı, sanayisi veya teknolojisi değil insanları olduğunu belirtti.