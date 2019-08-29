Oruç Reis Akdeniz’e indi

Türkiye; Yavuz ile Karpaz-1 kuyusunda, Fatih ile Finike-1 kuyusunda, sondajlarına devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa gemisiyle de sismik çalışmalarını Doğu Akdeniz'de sürdürüyor.

Türkiye, bu 3 geminin ardından, MTA Oruç Reis de eklendi.

Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Antalya Konyaaltı sahiline ulaşan Oruç Reis araştırma gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerle hücumbotlar eşlik ediyor

4 EYLÜL'E KADAR ANTALYA'DA

36 millik Çanakkale Boğazı'nı geçişinden sonra Ege Denizi'ne açılan ve Antalya Konyaaltı sahiline ulaşan Oruç Reis'in varış noktası Mersin'in Taşucu Limanı.

4 Eylül'e kadar Antalya'da kalacak Oruç Reis daha sonra Akdeniz'de araştırma görevini yapacağı bölgeye intikal edecek.

HÜCUMBOTLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'e intikali devam eden Oruç Reis araştırma gemisine donanmanın eşlik ettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan Mersin’e intikale devam eden Oruç Reis araştırma gemimize; fırkateynlerimiz ile hücumbotlarımız refakat ediyor."

Oruç Reis Akdeniz’e iniyor VİDEO



