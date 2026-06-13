Osmancık’ın tarihi ve doğal güzellikleri gelin-damatların gözdesi oldu

Çorum’un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Osmancık ilçesi, son yıllarda evlilik fotoğrafçılığının da önemli merkezlerinden biri haline geldi. Tarihi dokunun doğal güzelliklerle buluştuğu ilçe, düğün öncesi dış çekim yaptırmak isteyen çiftlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

TARİHİ MEKANLAR FOTOĞRAFLARA ESTETİK KATIYOR

İlçenin en önemli simgeleri arasında bulunan Koyunbaba Köprüsü, Kandiber Kalesi ve Kızılırmak çevresi, düğün albümleri için eşsiz fonlar oluşturuyor.

Taş köprünün tarihi atmosferi, kalenin görkemli silueti ve Kızılırmak’ın doğal manzarası, fotoğraf karelerine farklı bir estetik kazandırıyor.

ÇİFTLER STÜDYO YERİNE DOĞAYI TERCİH EDİYOR

Modern stüdyo çekimleri yerine açık hava konseptlerini tercih eden çiftler, Osmancık’ın tarihi ve doğal alanlarında hem romantik hem de özgün kareler yakalama fırsatı buluyor.

Bölgedeki fotoğraf çekimlerinde özellikle gün batımı saatlerinde oluşan manzaralar büyük ilgi görüyor.

EN ÖZEL ANLARINI OSMANCIK’TA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Dünyaevine girmeye hazırlanan Ahmet ve Sema Çakal çifti de düğün öncesi dış çekimlerini Osmancık’ın tarihi ve doğal noktalarında gerçekleştirdi. Çift, Koyunbaba Köprüsü, Kandiber Kalesi ve Kızılırmak kıyısında çekilen fotoğraflarla hayatlarının en özel dönemini ölümsüzleştirdi.

“FOTOĞRAFLARA AYRI BİR DEĞER KATIYOR”

Ahmet ve Sema Çakal, ilçenin sahip olduğu tarihi mirasın ve doğal güzelliklerin fotoğraf karelerine farklı bir anlam kattığını belirtti. Çift, özellikle Kızılırmak kıyısının sunduğu doğal atmosfer nedeniyle dış çekim için bu bölgeyi tercih ettiklerini ifade etti.

OSMANCIK, AÇIK HAVA FOTOĞRAF PLATOSUNA DÖNÜŞÜYOR

Tarihi eserleri, doğal manzaraları ve kültürel dokusuyla dikkat çeken Osmancık, yalnızca ziyaretçilerin değil, düğün hazırlığı yapan çiftlerin de uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. İlçenin doğal ve tarihi zenginlikleri, her yıl yüzlerce çiftin evlilik albümüne eşsiz kareler kazandırıyor.