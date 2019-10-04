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Amanoslar'da bulunan PKK cephaneliği imha edildi

Güvenlik güçlerinin operasyonunda; toprağa gömülü şekilde silah, mühimmat ve patlayıcı madde ile yaşam malzemeleri bulundu.

DHA | 04.10.2019 - 15:20..
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Osmaniye Amanos Dağları, Yarpuz köyü Havşu Tepe bölgesinde güvenlik güçlerince arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Bu kapsamda toprak altına gizlenmiş şekilde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Amanoslar'da bulunan PKK cephaneliği imha edildi VİDEO

EYP KULLANMA TALİMATI DA BULUNDU

Toprak altındaki cephanelikte; M-16 piyade tüfeği, dürbünlü Kanas keskin nişancı tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 38 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 40 adet RPG-7 mühimmatı, 12 EYP düzeneği, 10 adet M-14 mayın, 8 el bombası, 13 telsiz, mavzer, gece görüş el dürbünü, 32 elektrikli fünye, 15 kilo patlayıcı madde, silah üstü dürbün, el dürbünü, 1080 adet 5.45 mm çapında mermi, 880 adet 7.62 mm çapında mermi, 443 Bixi makineli tüfek mermisi, 60 Zagros keskin nişancı tüfeği mermisi, 1980 metre kablo, 18 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 not defteri, 5 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 leşker kıyafeti, 30 av tüfeği fişeği, avcı yeleği, 3 kütüklük, 2 harbi, tabanca kılıfı, EYP düzeneklerinin kullanma talimatı yazılı 4 kağıt ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Amanoslar'da bulunan PKK cephaneliği imha edildi

İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla, yerinde imha edildi.

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