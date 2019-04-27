Osmaniye Devlet Hastanesi'nde böbrek taşları sergileniyor

Osmaniye Devlet Hastanesi Üroloji Servisi'ndeki panoda, hastaların böbreklerinden çıkarılan taşlar sergileniyor.

PANO OLUŞTURULDU

Böbrek taşlarının bölgedeki hastalarda sık görülen bir vaka olduğuna dikkat çeken Dr. Gülsur, "Bu nedenle de hastanemizde sık yapılan ameliyat cinslerinden biri. Doktor arkadaşlarımız bölgemizde sık görülen böbrek taşı hastalığının ciddiyetine ve önemine parmak basmak noktasında pano oluşturmuşlar." şeklinde konuştu.

HANGİ BOYUTLARA ULAŞILDIĞINI GÖRÜYORLAR

Gülsur, "Burada hastalarımız gelip tedavilerini görürken aynı zamanda hastalığın ne boyutlarda olabileceğini, erken teşhis ve tedavi edilmediğinde böbreklerdeki ve idrar yolundaki idrar kesesindeki taşın hangi boyutlara ulaşabileceğini canlı şekilde görebiliyorlar. Doktor arkadaşlarıma bu gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum.” dedi.

DİKKAT EDİLMEZSE BÖBREK KAYBI YAŞANABİLİR

Osmaniye Devlet Hastanesinde Üroloji servisinde çalışan Dr. Sinan Karazindiyanoğlu, “Yaklaşık beş yıldır ameliyat ettiğimiz hastalardan aldığımız taşları sergilemek için bir pano yaptık. Bu panodaki esas amacımız hastaların ve hasta yakınlarının bu taşların ne boyuta ulaşabileceğini, böbreğe ne kadar zarar verebileceğini algılamasıydı. Hakikaten hasta ve hasta yakınları tarafından çok ilgi çekti. Bildiğimiz gibi taş hastalıkları toplumumuzda çok fazla görülmekte. Hatta yüzde 13- 15’lere varan oranlarda taş hastalığı görülmekte ve bunların bazıları önlem alınmazsa ya da erken müdahale edilmezse, böbrek kaybına bile götürebilir." dedi.

250 GRAM AĞIRLIĞINDA BİLE VAR

Bazı taşların böbrek ve mesanede hiç semptom vermeden de yavaş yavaş büyüdüğüne dikkat çeken Karazindiyanoğlu, yaptıkları ameliyatlarda mesaneden 200-250 gram ağırlığında ve 30-35 santimetre büyüklüğünde taş aldıklarını dile getirdi.