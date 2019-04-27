taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.6166
Altın
1286.12
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.433

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde böbrek taşları sergileniyor

Böbrek hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla yapılan panoya, özellikle hasta ve hasta yakınları ilgi gösteriyor

İHA | 27.04.2019 - 17:44..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Osmaniye Devlet Hastanesi Üroloji Servisi'ndeki panoda, hastaların böbreklerinden çıkarılan taşlar sergileniyor.

PANO OLUŞTURULDU

Böbrek taşlarının bölgedeki hastalarda sık görülen bir vaka olduğuna dikkat çeken Dr. Gülsur, "Bu nedenle de hastanemizde sık yapılan ameliyat cinslerinden biri. Doktor arkadaşlarımız bölgemizde sık görülen böbrek taşı hastalığının ciddiyetine ve önemine parmak basmak noktasında pano oluşturmuşlar." şeklinde konuştu.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde böbrek taşları sergileniyor

HANGİ BOYUTLARA ULAŞILDIĞINI GÖRÜYORLAR

Gülsur, "Burada hastalarımız gelip tedavilerini görürken aynı zamanda hastalığın ne boyutlarda olabileceğini, erken teşhis ve tedavi edilmediğinde böbreklerdeki ve idrar yolundaki idrar kesesindeki taşın hangi boyutlara ulaşabileceğini canlı şekilde görebiliyorlar. Doktor arkadaşlarıma bu gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde böbrek taşları sergileniyor

DİKKAT EDİLMEZSE BÖBREK KAYBI YAŞANABİLİR

Osmaniye Devlet Hastanesinde Üroloji servisinde çalışan Dr. Sinan Karazindiyanoğlu, “Yaklaşık beş yıldır ameliyat ettiğimiz hastalardan aldığımız taşları sergilemek için bir pano yaptık. Bu panodaki esas amacımız hastaların ve hasta yakınlarının bu taşların ne boyuta ulaşabileceğini, böbreğe ne kadar zarar verebileceğini algılamasıydı. Hakikaten hasta ve hasta yakınları tarafından çok ilgi çekti. Bildiğimiz gibi taş hastalıkları toplumumuzda çok fazla görülmekte. Hatta yüzde 13- 15’lere varan oranlarda taş hastalığı görülmekte ve bunların bazıları önlem alınmazsa ya da erken müdahale edilmezse, böbrek kaybına bile götürebilir." dedi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde böbrek taşları sergileniyor

250 GRAM AĞIRLIĞINDA BİLE VAR

Bazı taşların böbrek ve mesanede hiç semptom vermeden de yavaş yavaş büyüdüğüne dikkat çeken Karazindiyanoğlu, yaptıkları ameliyatlarda mesaneden 200-250 gram ağırlığında ve 30-35 santimetre büyüklüğünde taş aldıklarını dile getirdi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde böbrek taşları sergileniyor

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde böbrek taşları sergileniyor

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde böbrek taşları sergileniyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da konuştu

688
Erdoğan'dan belediye başkanlarına araç uyarısı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına araç uyarısı

829
ABD Savunma Bakan Vekili: F-35 programı çuvalladı

ABD Savunma Bakan Vekili: F-35 programı çuvalladı

47
Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

199
İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

120
Mardin’de kaçak elektrik için kan döktüler

Mardin’de kaçak elektrik için kan döktüler

284
Ali Koç: Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı

Ali Koç: Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir