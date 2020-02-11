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Osmaniye’de 34 kaçak göçmen yakalandı

Polis ekiplerince durdurulan bir otobüste yapılan arama sonucu, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 34 göçmen, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA | 11.02.2020 - 13:47..
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Polis ekipleri, Diyarbakır’dan Adana’ya giden bir otobüsü, TAG otoyolundaki bir dinlenme tesisinde durdurarak, otobüste arama ve kimlik sorgusu yaptı.

34 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kimlik kontrolü sırasında otobüs içerisinde bulunan 36 kişiden 2'sinin şüpheli, 34'nün ise kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yakalanan göçmenler, yapılan işlemlerin ardından Osmaniye Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

Osmaniye’de 34 kaçak göçmen yakalandı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınarak haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.T. ve Ö.L., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye’de 34 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye’de 34 kaçak göçmen yakalandı

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