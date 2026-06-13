Osmaniye'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde iki akraba arasında tartışma çıktı.

S.T. ile İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü.

Kavgaya, tarafların çocukları ve aile üyeleri de karıştı.

TÜFEKLE VURULDULAR

Olayda İ.T. ve oğlu M.T. tüfekle vuruldu.

Karşı taraftaki S.T. ile oğlu İ.T. de darbedildi.

BABA-OĞULUN DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İ.T. ile oğlu M.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.