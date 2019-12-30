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Osmaniye'de annesini battaniyeyle boğan zanlı tutuklandı

Kadirli ilçesinde, tartıştığı annesini yüzüne bastırdığı battaniye ile boğarak öldüren Mustafa Haktan Çatalbaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 30.12.2019 - 16:25..
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Cemal Paşa Mahallesi 1618 Sokak'ta, babası namaz için camiye giden Mustafa Haktan Çatalbaş, annesi Fatma Çatalbaş ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine annesini, eline aldığı battaniyeyi yüzüne bastırıp, boğarak öldürdü.  Ardından da evden çıktı. Annenin cansız bedenini ise camiden eve dönen eşi buldu.

Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı -1

TUTUKLANDI

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan ve 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısı Mustafa Haktan Çatalbaş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çatalbaş, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Çatalbaş ise, Taputepesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı -2

Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı -3

Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı -4

Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı -5

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