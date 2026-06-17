Osmaniye’de çınar ağacı otobüsün üzerine devrildi: Saniyelerle kurtuluş kamerada

Osmaniye merkez İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda yolcu almak için durağa yanaşan özel halk otobüsü, durduğu sırada beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Kökünden sökülen çınar ağacı, saniyeler içinde otobüsün üzerine devrildi.

AĞAÇ OTOBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ

80 HD 1181 plakalı özel halk otobüsü durağa yanaştığı esnada, durak çevresinde bulunan çınar ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden sökülerek araca düştü.

Devrilme sonucu otobüste maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

SANİYELERLE KURTULUŞ KAMERADA

Olay anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ağacın devrilmeye başladığını fark eden bir kişinin son anda bölgeden uzaklaşarak olası bir facianın eşiğinden döndüğü görüldü.

İhbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kökünden sökülen ağacın kaldırılması ve bölgede güvenliğin yeniden sağlanması için çalışma başlatıldı.