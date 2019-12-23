Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesi için ortak çalışma yaptı.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucu 2'si Irak, 11'i Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Suriyelilerden birinin, örgütte sözde 'emir', birinin de sözde 'kadı' olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.
2 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 7 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ
Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden H.N., A.J.A.H., M.T. ve A.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 Iraklı ve 7 Suriyeli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.