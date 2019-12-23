Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

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1 Antalya'da 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi Bebeklik fotoğraflarıyla gerçek ailesinin peşine düşen Dilek Yakar'ı bir hafta içinde 4 kişi arayarak babası olduğunu iddia etti.

2 Hırsızlık zanlısı: Hayranlarıma selamlar Samsun'da yakalanan 17 yaşındaki hırsız, kendisini görüntüleyen habercilere, “Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar” demesi dikkat çekti.

3 Redmi Note 8 Pro'nun daha ucuz bir sürümü ortaya çıktı Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro modelinin, 4GB RAM'e sahip yeni bir sürümü daha olacak.

4 İngiltere'de itfaiye erinin sevgilisine sürprizi Birkenshaw kentinde stajyer itfaiyeci, mezuniyet töreni esnasında kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, herkes tarafından beğeni topladı.

5 Uzungöl’de kaçak yapısı yıkılan adamın gözyaşları Bazı vatandaşlar yıkımdan önce davranarak evindeki eşyaları kurtarırken, bazı vatandaşlar ise yıkımın ardından gözyaşı döktü.

6 Materyali kitap değil insan olan kütüphaneler: The Human Library The Human Library! Bu kütüphanede kitaplar değil, insanlar konuşuyor. Geliyorsunuz, tanışıyorsunuz ve size hikâyelerini anlatıyorlar…