Osmaniye'de drone destekli kurbanlık araması: Tesadüfen başka kayıp hayvan bulundu

Osmaniye’de kurbanlık hayvanını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması, teknoloji destekli bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Gece görüş özellikli drone ile yapılan tarama sırasında yalnızca aranan hayvan değil, bölgede kayıp olduğu belirlenen başka bir kurbanlık da ortaya çıkarıldı.

DRONE'LA GECE ARAMASI BAŞLATILDI

Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Farsak mevkisinde kurbanlığının kaybolduğunu fark eden vatandaş, drone pilotu Mustafa Demir’den yardım istedi. Bunun üzerine gece görüş kamerasına sahip drone ile bölge havadan taranmaya başlandı.

DERENİN YATAĞINDA SAKLANAN HAYVAN TESPİT EDİLDİ

Farsak Deresi ve çevresinde sürdürülen aramalar sırasında, dere yatağında saklanan bir kurbanlık hayvan tespit edildi. Yapılan incelemede bulunan hayvanın, arama talebinde bulunan kişiye değil, aynı bölgede kurbanlığını kaybeden Mustafa Ellez’e ait olduğu belirlendi.

TESADÜFEN BULUNAN KURBANLIK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Drone'la tespit edilen kurbanlık, bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi. Böylece arama sırasında beklenmedik bir şekilde ikinci bir kayıp hayvan da bulunmuş oldu.

İLK KAYIP KURBANLIK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkililer ve ekipler, ilk başvuruda kaybolduğu bildirilen kurbanlığı bulmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji destekli aramanın devam edeceği bildirildi.