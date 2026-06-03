Osmaniye'de emekli öğretmenin araç bagajında kedi sevgisi

Osmaniye’de yürek ısıtan bir hayvan sevgisi örneği yaşanıyor.

Emekli öğretmen Mehmet Akif Ortak, sokakta beslemeye başladığı bir kedinin aracının bagajında doğum yapmasıyla birlikte hem anne kediyi hem de üç yavrusunu koruma altına aldı.

Ortak, o günden bu yana kedileri aracının ayrılmaz bir parçası haline getirerek yaşamını onların ihtiyaçlarına göre şekillendirdi.

SOKAKTA BAŞLAYAN SEVGİ HİKAYESİ

Kümbet köyünde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Akif Ortak, yaklaşık iki ay önce sokakta gördüğü bir kediyi beslemeye başladı. Zamanla alışkanlık haline gelen bu ilgisi, kediyi aracına almasıyla farklı bir boyut kazandı.

İnsan ve hayvan arasındaki bağın güçlenmesiyle kedi, bir süre sonra Ortak’ın hafif ticari aracının içinde yaşamaya başladı.

ARAÇ BAGAJINDA SÜRPRİZ DOĞUM

Bir sabah aracına binmek isteyen Ortak, beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Aracın bagajında bulunan kedi, burada doğum yapmış ve üç yavru dünyaya getirmişti.

Bu olayın ardından Ortak, anne kediye “Tomris” adını verdi ve tüm aileyi koruma altına aldı.

Yaşanan doğumun ardından emekli öğretmen, aracını adeta kedilere tahsis etti. Günlük yaşamında nereye giderse gitsin, anne kedi ve yavruları da onunla birlikte yolculuk ediyor.

Ortak, kedilerin araçta güvenli şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü ve onları düzenli olarak beslediğini belirtiyor.

“ONLAR BENİM CANIM, KIYMETLİM”

Mehmet Akif Ortak, kedilere olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:

“Sürekli aracın bagajındalar. Ben de onları severek besliyorum. Onlar benim canım, kıymetlim. Yavrular ayaklanıp buradan ayrılıncaya kadar onları misafir edeceğim.”

Ortak, kedileri artık hayatının bir parçası olarak gördüğünü ve onları yalnız bırakmadığını ifade etti. Kadirli’den Osmaniye’ye, çarşıdan kahveye kadar her yolculuğunda “Tomris” ve yavruları da onunla birlikte hareket ediyor.

YAVRULAR BÜYÜYENE KADAR GEÇİCİ YUVA

Emekli öğretmen, yavruların büyüyüp kendi başlarına yaşayabilecek hale gelene kadar onlara bakmayı sürdüreceğini belirtti. Bu süreçte aracının onlara güvenli bir yaşam alanı olduğunu vurguladı.

Olay, hayvan sevgisi ve merhamet örneği olarak dikkat çekerken Ortak’ın davranışı, çevresinde de takdirle karşılanıyor. Vatandaşlar, sokak hayvanlarına yönelik bu tür duyarlı yaklaşımların artması gerektiğini ifade ediyor.