Osmaniye'de hurda parçalardan paramotorlu 'bisiklet' yaptılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 lise öğrencisi, okul deposunda buldukları hurda parçalardan 2 aylık çalışma sonucu "Anka Kuşu" adını verdikleri paramotorlu bisiklet ürettiler.

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN PARAMOTORLU BİSİKLET

Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yakup Aslantaş ve Mustafa İspir, projelerini öğretmenleriyle paylaşarak, okulun deposunda atıl halde bulunan eski paramotoru, metal, teneke, boru ve profilleri kullanıp, 2 aylık çalışma sonucu paramotorlu "bisiklet" yaptı.





HURDA VE ATIKLARDAN YAPILDI

Okul müdürü Remzi Beyoğlu, öğrencilerin bölümlerinde daha önce de araç yaptıklarını ifade ederek, mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesi için hurdaya çıkan ve atık malzemelerden araçlar yaptıklarını anlattı. Beyoğlu, "Projede kullanılan malzemelerin hepsi hurda ve atık malzemeler. İnşallah Tübitak sergisine katılarak gerekli destek aldıktan sonra projeyi geliştireceğiz" dedi.

Öğrencilerin "Anka Kuşu" adını verdikleri paramotorlu bisiklet saatte 30 kilometre hız yapabiliyor.





SERİ ÜRETİME GEÇMEK İSTİYORLAR

Motor Bölümü Şefi Murat Özgür de öğrencilerinin hem ders çalışarak hem de fedakarlık göstererek, yaptıkları bisikletin Tübitak fuarında sergileneceğini kaydetti.

Öğrencilerden Yakup Aslantaş ise okulun motor bölümü atölyesinde sıfır maliyetle ortaya çıkardıkları bisikleti geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ramazan Yağız ise hazırladıkları proje doğrultusunda okulun deposundaki atık ve hurdalıktan topladıkları malzemelerle yaptıkları bisikleti geliştirerek, seri üretim yapmak istediklerini anlattı.



