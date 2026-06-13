Osmaniye’de küçük çocuğun parmağı duş başlığına sıkıştı: İtfaiye kurtardı

Osmaniye’de yaşanan olayda, 3 yaşındaki Talha isimli çocuk evde oyun oynadığı sırada beklenmedik bir şekilde yaralandı. Duş başlığının metal bölümüne sıkışan parmağı nedeniyle aile büyük panik yaşadı.

EVDE OYUN FACİASI AZ KALSIN BÜYÜYORDU

Küçük Talha, evde oyun oynarken duş başlığının metal kısmına parmağını sıkıştırdı. Acı içinde kalan çocuğun ailesi, durumu fark ederek vakit kaybetmeden çocuğu hastaneye götürdü.

Ancak hastanede yapılan ilk müdahalelere rağmen metal parçanın çıkarılamaması üzerine farklı bir çözüm arandı.

İTFAİYE EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Durumun bildirilmesi üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hastaneye gelerek müdahaleye başladı. Özel ekipmanlar kullanan itfaiye personeli, çocuğun parmağına zarar vermeden metal parçayı çıkarmak için dikkatli bir çalışma yürüttü.

METAL PARÇA KESİLEREK ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri, hassas bir operasyonla duş başlığının metal bölümünü keserek çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. Operasyon sırasında sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Başarılı müdahalenin ardından küçük Talha rahat bir nefes aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Parmağı sıkıştığı yerden kurtarılan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aile büyük bir korku yaşarken, olayın daha ciddi bir yaralanmaya dönüşmemesi sevindirici gelişme olarak değerlendirildi.