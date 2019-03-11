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Osmaniye'de lise öğrencisinden yerli oyun konsolu

Osmaniye'de lise öğrencisi Çağatay Demirci, hayali olan oyun konsolunu, hurda otomobil direksiyonu ve bilgisayar parçalarından yaptı.

İHA | 11.03.2019 - 09:04..
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Osmaniye'de okuyan Lise 1’inci sınıf öğrencisi Çağatay Demirci, hep hayali olan oyun konsolunu yapmaya karar verip işe koyuldu.

Hurda bir otomobilden söktüğü direksiyonu bilgisayar kutusuna bağlayan Demirci, lazerli fareyi de (mouse) hareket algılayıcıya dönüştürüp direksiyonun dönme hareketlerini kontrol etti.,

YAZILIM GELİŞTİRDİ

Ardından ahşap ve metalden gaz pedalı firen debriyaj yapıp, bu sistemi de klavyeye bağladı. Demirci yaptığı bu sistemi, bir yazılım geliştirerek oynadığı yarış oyununun içine entegre edip tanıtmayı başardı.

Osmaniye'de lise öğrencisinden yerli oyun konsolu

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Bunun çocukluk hayali olduğunu söyleyen Çağatay Demirci, "Hep bir oyun konsolum olsun isterdim. Sonunda düşündüm neden ben yapmayayım dedim ve oyun konsolunu kendim yaptım. Direksiyon hurda araçtan, diğer parçaları da kullanmadığımız bilgisayardan söktüm. Bu şekilde sistemi de yazılımla oyuna tanıttım. Gayet güzel çalışıyor." dedi.

"POWERBANK DA YAPTIM"

Demirci, "Bunun yanı sıra geri dönüşümlü pillerden cep telefonları ve tabletler için powerbank da yaptım. Powerbank'ımın bir cep telefonunu sekiz defa şarj edebilme özelliği var. Piyasadaki en kaliteli powerbanklar beş kez şarj ediyor.” diye konuştu.


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