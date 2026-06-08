Osmaniye'de nefes borusuna şeker kaçan bakkalı, polis Heimlich ile kurtardı

Osmaniye'nin Kurtuluş Mahallesi'nde panik anları yaşandı.

Mahallede bakkal işleten Hüseyin Taşlık'ın ağzındaki şeker, nefes borusuna kaçtı.

HEIMLICH HAYATINI KURTARDI

Bu sırada müşteri olarak iş yerinde bulunan polis memuru, nefes almakta güçlük çeken Taşlık'ın durumunu fark edip hemen müdahalede bulundu.

Önce Hüseyin Taşlık'ın sırtına vurarak şekeri çıkarmaya çalışan polis memuru, sonuç alamayınca Heimlich manevrası uyguladı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yapılan müdahale sonrası Taşlık'ın nefes borusuna kaçan şeker çıktı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HEIMLICH NEDİR?

Heimlich manevrası, boğulma anında solunum yoluna kaçan yabancı bir cismin çıkarılması için uygulanan hayat kurtarıcı ilk yardım tekniğidir.

Kişinin arkasına geçilir, bir el yumruk yapılıp diğer elle kavranır ve göğüs kemiği ile göbek deliği arasındaki karın bölgesine hızlı, güçlü ve içe-yukarı doğru baskılar uygulanır.

Bu baskı akciğerlerdeki havayı ani olarak dışarı iter ve tıkanıklığı aça