Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını bastı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yurt olarak kullanılan apart otelde, otel işletmesi İ.A., üniversite öğrencisi iki genç kızın kaldığı odaya girerek tartışmaya başladı.

Tartışmada kızlardan biri gizlice İ.A.’yı cep telefonuyla videoya çekti. Yaşanan olayın videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"İŞİNE GELMEYEN DEFOLUP GİDER"

Sosyal medyada yayılan görüntüde kız öğrencilerin, "Siz bizim odamıza nasıl böyle girebiliyorsunuz" sözleri üzerine İ.A., " Kanun, yönetmelik gereği odaya istediğim gibi girerim. Burası benim odam. Ben girerim. İşine gelmeyen defolup gider" dediği görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tepkiler üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, bugün otele giderek inceleme başlattı.

Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu açıklama yaparak, "İlgili şahısların ifadeleri alınıyor, konu yakın takibimizde" ifadelerini kullandı.