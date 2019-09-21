Otelin mutfağında yangın çıktı: 2 yaralı

İstanbul Fatih'te bulunan 4 katlı lüks bir otelin mutfağındaki fritözden bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm muftağı etkisi haline aldı.

HEMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının çıktığını gören otel görevlileri, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı, otel katlarında bulunan turistlerin hepsi tahliye edildi. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, TURİSTLER TEKRAR OTELE ALINDI

Yangına müdahale çalışmaları esnasında sokak üzerinden geçen Bağcılar-Kabataş tramvay hattında da seferler kısa süreli olarak gerçekleştirilemedi. Tramvaydaki vatandaşlar da yürüyerek yollarına devam etti. Yangında hafif şekilde yaralanan Turhan Çelik ve Mevlüt Dölek, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından tramvay yolu açıldı. Turistler ise otele tekrar alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.