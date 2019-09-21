taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3303
Altın
1516.94
Borsa
100236.7
Gram Altın
280.124
Bitcoin
58624.14

Otelin mutfağında yangın çıktı: 2 yaralı

Fatih’te lüks bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın sonucu otelde kalan turistler tahliye edildi.

İHA | 21.09.2019 - 09:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Fatih'te bulunan 4 katlı lüks bir otelin mutfağındaki fritözden bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm muftağı etkisi haline aldı.

Otelin mutfağında yangın çıktı: 2 yaralı

HEMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının çıktığını gören otel görevlileri, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı, otel katlarında bulunan turistlerin hepsi tahliye edildi. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı.

Otelin mutfağında yangın çıktı: 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, TURİSTLER TEKRAR OTELE ALINDI

Yangına müdahale çalışmaları esnasında sokak üzerinden geçen Bağcılar-Kabataş tramvay hattında da seferler kısa süreli olarak gerçekleştirilemedi. Tramvaydaki vatandaşlar da yürüyerek yollarına devam etti. Yangında hafif şekilde yaralanan Turhan Çelik ve Mevlüt Dölek, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından tramvay yolu açıldı. Turistler ise otele tekrar alındı.

Otelin mutfağında yangın çıktı: 2 yaralı

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Otelin mutfağında yangın çıktı: 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

332
AP'den Türkiye'ye küstah tehdit

AP'den Türkiye'ye küstah tehdit

248
Gaziantep'te düğününde bıçaklanan damat can verdi

Gaziantep'te düğününde bıçaklanan damat can verdi

56
Oyuncak kutusundan uyuşturucu hap çıktı

Oyuncak kutusundan uyuşturucu hap çıktı

26
ABD'den YPG'ye İHA eğitimi

ABD'den YPG'ye İHA eğitimi

17
Leblebiyi en iyi neresi yapıyor tartışması

Leblebiyi en iyi neresi yapıyor tartışması

85
Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim

Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir