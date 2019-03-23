Otobüs şoförü yolculuk sırasında görüntülü arama yaptı

Şehirler arası yol giden otobüs şoförü, telefonuyla görüntülü arama gerçekleştirdi. Onlarca kişinin de otobüste olduğu sırada, konuştuğu kişiye "Yoldayım, direksiyondayım." diyerek bilgi verdi.

BİR ELİNDE DİREKSİYON, BİR ELİNDE CEP TELEFONU

Otobüste seyir halindeyken cep telefonundan görüntülü konuşma yapan şoför, bir eliyle direksiyonu tutarken öbür eliyle cep telefonunun kamerasına bakıyor.

Şoför, konuştuğu kişiye etrafı ve yolu gösterdi. Şoförün yolcuları ve trafikteki diğer araçları hiçe sayarak yaptığı görüşme, bir yolcu tarafından saniye saniye görüntülendi. İşte o anlar;