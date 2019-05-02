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Otobüste taciz şüphelisini, yolcular yakaladı

Adana’da bir belediye otobüsünde tacize uğrayan kadın, yolcuların yardımıyla tacizcisini yakalatarak polise teslim etti.

DHA | 02.05.2019 - 13:43..
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Kent merkezinde Belediyeevleri hattında çalışan 125 numaralı belediye otobüsünde bir kadın, taciz edildiğini söyleyerek çığlık attı. Bunun üzerine diğer yolcular, şüpheliyi yakalayıp, polise haber verdi.

Yolcular, polis gelene kadar şüphelinin kollarını arkada tutarak kaçmasına engel oldu. Bazı yolcular, direnmeye kalkan şüpheliyi tartakladı.

"SENİN GİBİLER YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDUK"

Tacize uğradığını söyleyen kadın ise şüphelinin görüntüsünü çekerek, "Bütün Türkiye seni görsün. Senin gibiler yüzünden sokağa çıkamaz olduk. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı bırakamıyoruz" dedi.

Otobüste taciz şüphelisini, yolcular yakaladı VİDEO

"BİR DAHA OLMAZ"

Bu arada taciz şüphelisi ise kadına dönüp, "Yaptık bir hata. Bir daha olmaz. Yaşım çok genç, beni bırakın gideyim. Bir yanlış yaptım" diye konuştu.

Gelen polislerden biri 'Ne yaptın sen' deyince şüpheli, "Bir defa yanlışlıkla yaptım. Hepsi üzerime çöküyor. Bir defa yanlışlıkla teyzeye değdim abi" diye cevap verdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otobüste taciz şüphelisini, yolcular yakaladı

Otobüste taciz şüphelisini, yolcular yakaladı

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