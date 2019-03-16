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Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde virajda kontrolden çıkıp, su kanalına uçan otomobildeki 1 kişi öldü; 1'i çocuk, 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 16.03.2019 - 15:38..
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Salihli'den Köprübaşı yönüne giden H.B. (36) yönetimindeki 45 YZ 086 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp su kanalına uçtu.

HASTANEYE KALDIRILAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Salihli-Köprübaşı karayolu Sindel Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kazada, sürücü H.B. ile araçtaki A.D. (47), M.K.B. (10) ve Nurullah Bakırlı (74) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Köprübaşı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Nurullah Bakırlı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.


Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

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