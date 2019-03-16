1 Meteoroloji artık polen tahmini de yapacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, kamu kurumları ve Ege Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde, "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarılar da yapılacak.

2 Çanakkale Destanı'nı 1,8 milyon kişi ziyaret etti Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, açıldığı 2012 yılından bu yana 1 milyon 800 bin kişiyi ağırladı.

3 Gaziantep'te art arda kazalar: 1 ölü, 20 yaralı Sağanak yağış nedeniyle Gaziantep-Kilis karayolunda bir minibüs şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yağış, farklı bölgelerde 7 kazanın daha meydana gelmesine sebep oldu.

4 YKS adaylarına geç başvuru günü hatırlatması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS geç başvurularının 19 Mart'ta sona ereceğini açıkladı.

5 Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı Manisa'nın Salihli ilçesinde virajda kontrolden çıkıp, su kanalına uçan otomobildeki 1 kişi öldü; 1'i çocuk, 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

6 Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı TSK tarafından Suriye'de icra edilen görev sırasında şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.